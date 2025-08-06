Ніколи не бачили: вчені створили "супералкоголь", який існує в глибокому космосі

Нове дослідження підтверджує, що хімія в космосі відрізняється від хімії на Землі. Учені створили молекулу, яка, згідно з теорією, має існувати, але її ніколи не бачили.

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Учені відтворили умови, що існують у міжзоряних хмарах і вперше змогли створити метантетрол, або C(OH)4. Це так званий "супералкоголь", існування якого було передбачено понад 100 років тому. Але до цього вчені ніколи не бачили цю хімічну сполуку, яка, як вважається, існує в глибокому космосі. Цей алкоголь не можна пити. Насправді метантетрол — це дуже нестабільна молекула, яка складається з чотирьох гідроксильних груп (OH) і одного атома вуглецю. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

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Для того, щоб підтвердити існування метантетролу, вчені створили штучний космічний лід, коли заморозили діоксид вуглецю (вуглекислий газ) і воду до наднизьких температур у вакуумі. Після цього вчені опромінили лід високоенергетичним випромінюванням, яке імітувало випромінювання зірок і вибухів наднових. Таким чином було запущено хімічну реакцію, яка призвела до появи "супералкоголю".

Це дослідження відкриває нові можливості для вивчення хімічних реакцій, які можуть відбуватися в глибокому космосі, включно з тими, що відбуваються в міжзоряних хмарах, які складаються з льоду і пилу. За словами вчених, виявлення метантетролу показує, що в міжзоряному середовищі відбуваються непередбачувані та, здавалося б, неможливі хімічні процеси, які потребують ретельного вивчення.

Автори дослідження задаються питанням: якщо метантетрол може утворюватися, то які ще неможливі молекули можуть існувати і як вони можуть впливати на вже відому хімію і фізику космосу?

Вчені вважають, що нове відкриття може зіграти важливу роль у вивченні інших форм життя у Всесвіті і того, як вони можуть зародитися не тільки за допомогою створеної молекули, а й інших, здавалося б, неможливих молекул.

Тепер учені хочуть перевірити, чи можна виявити метантетрол у глибокому космосі, оскільки він занадто нестабільний для існування на Землі. Виявити молекулу буде непросто, адже вона дуже швидко розпадається під впливом світла.

Вчені кажуть, що нове дослідження підтверджує, що хімія в космосі відрізняється від хімії на Землі. Фактично, за деякими оцінками, було виявлено лише 1% хімічних речовин, що зустрічаються в космосі.

Як уже писав Фокус, ця технологія дає змогу видаляти з орбіти уламки ракет і непрацюючі супутники. Японська компанія Astroscale отримала патент США на новий метод видалення космічного сміття з орбіти шляхом його безпечного спуску в атмосферу Землі.

Також Фокус писав про те, що через 300 років "Вояджер-1" дійде до краю і на його подолання піде ще 30 000 років. Космічний апарат "Вояджер-1" через 300 років досягне гіпотетичної області космосу. Її існування ще не доведено, але вчені знають, що вона існує.