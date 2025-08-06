Учені виявили на Місяці речовину, якої там не має бути: що відомо (фото)

Дослідники виявили в зразках місячного ґрунту таку форму вуглецю, як графен. Виявлення цієї речовини вказує на те, що Місяць був створений не так, як свідчить переважаюча теорія.

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Науковці провели аналіз зразків місячного ґрунту, доставлених на Землю місією "Чан'е-5", вік яких становить майже 2 млрд років. У результаті дослідники виявили природний графен, який, як вважалося, не повинен існувати на Місяці. Дослідження, опубліковане в журналі National Science Review, кидає виклик головній теорії, яка описує створення Місяця, пише Earth.

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У зразках місячного ґрунту, доставленого астронавтами програми "Аполлон" понад 50 років тому, вчені не виявили великої кількості вуглецю.

Під час дослідження місячних зразків учені виявили те, що не очікували побачити, а саме природний графен, який являє собою тонкий шар вуглецю товщиною в один атом. Вчені виявили малослойний графен, який являє собою графен з кількістю шарів від двох до десяти.

Посадковий модуль "Чан'е-5" Фото: CGTN

На Землі графен є одним із важливих компонентів у створенні нових матеріалів, які використовуються для створення електронних пристроїв. Зазвичай графен створюють у лабораторії, але раніше це виявили в міжзоряному середовищі та метеоритах.

За словами вчених, наявність вуглецю в місячному ґрунті суперечить переважній теорії походження Місяця. Вважається, що він утворився, коли в молоду Землю приблизно 4,45 млрд років тому врізалася вже зникла планета Тейя. Згідно з цією теорією, на Місяці дуже мало вуглецю і він утворився внаслідок удару по нашій планеті. Але виявлення графена кидає виклик цій теорії.

За словами вчених, наявність вуглецю в місячному ґрунті суперечить переважній теорії походження Місяця Фото: Live Science

Учені дійшли висновку, що на Місяці може відбуватися процес уловлювання вуглецю. Це може пояснити наявність вуглецю і графену в зразках місячного ґрунту. Дослідники вважають, що графен міг утворитися внаслідок впливу сонячного вітру на поверхню Місяця і вивержень вулканів на початку його історії.

Наявність графена в місячному ґрунті показує, що його джерела мали зберігатися або накопичуватися ще довго до народження Місяця. Виходить, що Місяць міг бути створений не в результаті гігантського удару, а за допомогою іншого процесу. Але цю теорію ще належить підтвердити.

Як уже писав Фокус, орбітальний апарат NASA, який мав вивчати Місяць, загинув у космосі.

Також Фокус писав про те, що вчені створили "супералкоголь", який існує в глибокому космосі. Нове дослідження підтверджує, що хімія в космосі відрізняється від хімії на Землі. Вчені створили молекулу, яка, згідно з теорією, повинна існувати, але її ніколи не бачили.

Ще Фокус писав про те, що марсохід Curiosity всього один раз заспівав на Марсі "З днем народження", і замовк назавжди. Марсоходу Curiosity виповнилося 13 років, але апарат лише один раз заспівав на Марсі пісню "З днем народження". Це сталося в його перший день народження.