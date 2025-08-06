Марсохід Curiosity лише один раз заспівав на Марсі "З днем народження", і замовк назавжди

Марсоходу Curiosity виповнилося 13 років, але апарат лише один раз заспівав на Марсі пісню "З днем народження". Це сталося в його перший день народження.

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Апарат Curiosity приземлився на Червоній планеті 5 серпня 2012 року, саме цього дня марсохід відзначає свій день народження. У свій перший рік народження на Марсі Curiosity влаштував "вечірку", заспівавши сам собі пісню "З днем народження", пише IFL Science.

Робот, який заспівав сам собі "З днем народження", перестав бути просто марсоходом з ядерним двигуном. Він став майже особистістю в очах людей.

Саме тоді Curiosity вперше назвали найсамотнішим марсоходом у Всесвіті, який сам собі співає пісеньку "З днем народження".

Як відомо, у марсохода Curiosity немає ні мікрофонів, ні динаміків. Команда з NASA використала для програвання мелодії блок для аналізу зразків, який називається SAM. Цей інструмент може видавати вібрації, схожі на музику, що було відомо інженерам за довго до польоту Curiosity на Марс.

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Заступник головного технолога Управління наукових місій NASA і провідний інженер-електрик SAM Curiosity Флоренс Тан замість зі своїм чоловіком інженером Curiosity Томом Ноланом втілили ідею в життя. Вони написали код, який дозволив марсоходу заспівати святкову пісеньку на Марсі.

Напередодні першого дня народження Curiosity на Марсі команда протестувала "З днем народження" на земному двійнику інструменту SAM. Його зазвичай використовували для виявлення та усунення неполадок.

У підсумку, марсохід дійсно зміг заспівати пісню "З днем народження" на Марсі, але на жаль, зробив він це лише один раз. І тепер виникає питання про те, що насправді сумніше: заспівати "З днем народження" на самоті або ж зробити це всього один раз.

Флоренс Тан розповіла, чому це сталося лише один раз, і пояснення було вельми прагматичним.

"Відповідь на це питання буде виглядати дуже байдужою. Річ у тім, що немає жодної наукової користі в тому, що марсохід грає музику на Марсі", — зізналася Тан.

Річ у тім, що Curiosity живить ядерна енергія, якої вистачить щонайменше ще на 14 років. Кожна команда для марсохода коштує частини цієї енергії, і з часом вченим потрібно набагато обережніше розпоряджатися запасом цієї енергії. І судячи з усього, пісенька "З днем народження" не варта таких витрат.

Нагадаємо, на старій фотографії Curiosity з Марса знайшли незвичайний об'єкт. Стара фотографія марсохода NASA Curiosity, яку знайшли нещодавно в архівах, викликала справжній ажіотаж. На знімку з поверхні Марса видно "гриб", який загубився серед каміння планети.