Марсоход Curiosity всего один раз спел на Марсе "С днем рождения", и замолчал навсегда

Марсоходу Curiosity исполнилось 13 лет, но аппарат всего один раз спел на Марсе песню “С днем рождения”. Это произошло в его первый день рождения.

Related video

Аппарат Curiosity приземлился на Красной планете 5 августа 2012 года, именно в этот день марсоход отмечает свой день рождения. В свой первый год рождения на Марсе Curiosity устроил “вечеринку”, спев сам себе песню “С днем рождения”, пишет IFL Science.

Робот, который спел сам себе “С днем рождения”, перестал быть просто марсоходом с ядерным двигателем. Он стал почти личностью в глазах людей.

Именно тогда Curiosity впервые назвали самым одиноким марсоходом во Вселенной, который сам себе поет песенку “С днем рождения”.

Как известно, у марсохода Curiosity нет ни микрофонов, ни динамиков. Команда из NASA использовала для проигрывания мелодии блок для анализа образцов, который называется SAM. Этот инструмент может издавать вибрации, похожие на музыку, что было известно инженерам за долго до полета Curiosity на Марс.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Заместитель главного технолога Управления научных миссий NASA и ведущий инженер-электрик SAM Curiosity Флоренс Тан вместо со своим мужем инженер Curiosity Томом Ноланом воплотили идею в жизнь. Они написали код, который позволил марсоходу спеть праздничную песенку на Марсе.

В преддверии первого дня рождения Curiosity на Марсе команда протестировала “С днем рождения” на земном двойнике инструмента SAM. Его обычно использовали для обнаружения и устранения неполадок.

В итоге, марсоход действительно смог спеть песню “С днем рождения” на Марсе, но увы, сделал он это всего один раз. И теперь возникает вопрос о том, что на самом деле печальнее: спеть “С днем рождения” в одиночестве или же сделать это всего один раз.

Флоренс Тан рассказала, почему это произошло всего один раз, и объяснение было весьма прагматичным.

“Ответ на этот вопрос будет выглядеть очень бесчувственным. Дело в том, что нет никакой научной пользы в том, что марсоход играет музыку на Марсе”, - призналась Тан.

Дело в том, что Curiosity питает ядерная энергия, которой хватит минимум еще на 14 лет. Каждая команда для марсохода стоит части этой энергии, и со временем ученым нужно намного осторожнее распоряжаться запасом этой энергии. И судя по всему, песенка “С днем рождения” не стоит таких затрат.

Напомним, на старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект. Старая фотография марсохода NASA Curiosity, которую нашли недавно в архивах, вызвала настоящий ажиотаж. На снимке с поверхности Марса виден “гриб”, который затерялся среди камней планеты.