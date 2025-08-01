Возле Солнца можно перехватить потенциальный корабль инопланетян: пригодится старый аппарат NASA

Третий обнаруженный за всю историю наблюдений за космосом межзвездный объект 3I/ATLAS сможет изучить космический аппарат NASA, исследующий Юпитер, считает ученый из Гарварда Ави Леб. В то же время он считает, что это может быть искусственно созданный внеземной цивилизацией объект.

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Большинство ученых считают, что недавно обнаруженный межзвездный объект 3I/ATLAS является обычной кометой, но она прибыли из другой звездной системы. Ученый из Гарварда Ави Леб согласен с тем, что это может быть комета, но также это может быть и космический аппарат потенциальной инопланетной цивилизации. В любом случае астроном считает, что истинную природу этого объекта можно определить с помощью зонда NASA "Юнона" в марте 2026 года. Статья размещена на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

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1 июля 2025 года астрономы обнаружили неизвестный объект, который летит через Солнечную систему со скоростью более 200 000 км/ч. Исследования показали, что это третий межзвездный объект, который удалось обнаружить в нашей Солнечной системе. Ученые считают, что это комета, ядро которой имеет размер примерно 5,5 км, а кома (газовая оболочка, возникшая из нагрева кометы солнечным светом) имеет размер примерно 20 км. Ученые также предполагают, что возраст этой кометы может составлять 7-8 млрд лет, а значит это самая старая известная комета. Также исследования предполагают, что комета 3I/ATLAS прибыла из совершенно другой части Млечного Пути, чем прошлые два межзвездных объекта: Оумуамуа и комета Борисова.

Астрономы очень хотят изучить комету 3I/ATLAS с близкого расстояния, но в момент наибольшего сближения с Солнцем в октябре 2025 года межзвездный объект будет находится с противоположной стороны Солнца, то есть не будет виден с Земли.

Фотография межзвездной кометы 3I/ATLAS Фото: space.com

Астроном из Гарвардского университета Ави Леб в своей статье предлагает использовать зонд NASA "Юнона", который сейчас изучает Юпитер и спутники планеты, для изучения 3I/ATLAS. Для этого нужно изменить орбиту космического аппарата таким образом, что она будет пересекать траекторию движения межзвездной кометы. По словам Леба на борту зонда NASA находятся приборы, которые позволят с относительно близкого расстояния изучить 3I/ATLAS, что даст возможность понять истинную природу объекта.

Астроном считает, что если отправить зонд "Юнона" исследовать комету 3I/ATLAS 9 сентября 2025 года, то он уже 14 марта 2026 года будет находится в нужно месте для проведения исследования гостя из другой звездной системы. Но есть проблема. В связи с урезанием бюджета NASA может завершить работу аппарата "Юнона", который вращается вокруг Юпитера 9 лет, уже в сентябре этого года.

Космический аппарат "Юнона" Фото: NASA

Стоит напомнить о том, что в другой статье Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом потенциальных разумных инопланетян. Как раз то, что этот зонд окажется по ту сторону Солнца от Земли в момент максимального сближения с нашей звездой, поможет ему получить информацию о нашей планете, при этом оставаясь незамеченным. Леб предположил, что потенциальные инопланетяне могут быть враждебно настроены по отношению к землянам, как уже писал Фокус.

Ави Леб известен своими спорными гипотезами, в том числе о том, что межзвездный объект Оумуамуа также может быть космическим кораблем инопланетян.

Как уже писал Фокус, новое открытие меняет представление о космосе. Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили, что одинокие огромные блуждающие по космосу планеты могут создавать собственные планетные системы и для этого не нужны звезды.

Также Фокус писал о том, что российский модуль МКС продолжает протекать. Россияне заделывают трещины, но это не помогает. На орбите Земли часть Международной космической станции продолжает терять воздух.