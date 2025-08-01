Российский модуль МКС продолжает протекать: россияне заделывают трещины, но это не помогает

На орбите Земли часть Международной космической станции продолжает терять воздух. Как и раньше проблемы возникают с российской частью МКС.

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Недавно экипаж российского модуля МКС отчитался о том, что возможно, нашел и заделал последнюю трещину. Но последующие наблюдения показали, что утечка воздуха со станции продолжается, пишет Gizmodo.

В Роскосмосе говорят, что попытки устранить утечку смогли только замедлить скорость выхода воздуха из отсека, но ликвидировать ее полностью пока не удается.

“Утечка продолжается. Мы собираемся продолжить поиски, недавний ремонт значительно снизил скорость, с которой просачивается воздух. Некоторое время мы даже думали, что нашли и заделали последнюю трещину, хотя многолетние наблюдения показали, что она продолжается”, - заявили в российском ведомстве.

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Впервые об утечке воздуха из МКС стало известно в сентябре 2019 года. Тогда утечку удалось отследить вплоть до тамбура, соединяющего стыковочный узел с российским модулем “Звезда”.

По прошествию 6 лет скорость утечки воздуха стала вдвое больше. Это вынудило NASA повысить уровень риска из-за утечки до самого высокого. Тогда NASA и Роскосмос так и не смогли прийти к согласию о том, что стало первопричиной утечки.

В июне казалось, что ситуация на МКС немного улучшилась. Но позже NASA отложило запуск частной миссии Axiom 4 на МКС, так как получило новый сигнал давления в российском модуле “Звезда”. В NASA не исключали, что изменения давления в кабине могут также быть признаком того, что утечку воздуха удалось остановить.

Но эти надежды оказались тщетными, хотя в Роскосмосе все еще надеются устранить неполадки в своем модуле.

Если последующие попытки устранить утечку окажутся такими же безрезультатными, то космически агентства могут полностью закрыть люк в российский модуль. Без свободного доступа к модулю “Звезда” МКС смогла бы продолжить свою работу в штатном режиме.

Напомним, NASA собирается уничтожить МКС путем падения станции на Землю. Может ли смертельное погружение Международной космической станции в 2031 году загрязнить окружающую среду? Этот вопрос уже стоит на повестке дня.