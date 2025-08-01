Російський модуль МКС продовжує протікати: росіяни замазують тріщини, але це не допомагає

На орбіті Землі частина Міжнародної космічної станції продовжує втрачати повітря. Як і раніше проблеми виникають із російською частиною МКС.

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Нещодавно екіпаж російського модуля МКС відзвітував про те, що, можливо, знайшов і залатав останню тріщину. Але подальші спостереження показали, що витік повітря зі станції триває, пише Gizmodo.

У Роскосмосі кажуть, що спроби усунути витік змогли тільки сповільнити швидкість виходу повітря з відсіку, але ліквідувати його повністю поки не вдається.

"Витік триває. Ми збираємося продовжити пошуки, недавній ремонт значно знизив швидкість, з якою просочується повітря. Деякий час ми навіть думали, що знайшли та залатали останню тріщину, хоча багаторічні спостереження показали, що вона триває", — заявили в російському відомстві.

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Уперше про витік повітря з МКС стало відомо у вересні 2019 року. Тоді витік вдалося відстежити аж до тамбура, що з'єднує стикувальний вузол із російським модулем "Звезда".

Через 6 років швидкість витоку повітря стала вдвічі більшою. Це змусило NASA підвищити рівень ризику через витік до найвищого. Тоді NASA і Роскосмос так і не змогли дійти згоди про те, що стало першопричиною витоку.

У червні здавалося, що ситуація на МКС трохи покращилася. Але пізніше NASA відклало запуск приватної місії Axiom 4 на МКС, оскільки отримало новий сигнал тиску в російському модулі "Звезда". У NASA не відкидали, що зміни тиску в кабіні можуть також бути ознакою того, що витік повітря вдалося зупинити.

Але ці надії виявилися марними, хоча в Роскосмосі все ще сподіваються усунути неполадки у своєму модулі.

Якщо подальші спроби усунути витік виявляться такими ж безрезультатними, то космічні агентства можуть повністю закрити люк до російського модуля. Без вільного доступу до модуля "Звезда" МКС змогла б продовжити свою роботу в штатному режимі.

Нагадаємо, NASA збирається знищити МКС шляхом падіння станції на Землю. Чи може смертельне занурення Міжнародної космічної станції у 2031 році забруднити навколишнє середовище? Це питання вже стоїть на порядку денному.