Открытие меняет представление о космосе: планеты создают другие миры без участия звезд

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили, что одинокие огромные блуждающие по космосу планеты могут создавать собственные планетарные системы и для этого не нужны звезды.

Related video

Ученые, на основе полученных данных, пришли к выводу, что гигантские, свободно плавающие планеты могут создавать другие планеты. Это означает, что планетные системы могут существовать и без участия звезды. Это открытые ставит под сомнение существующее представление о планетах, которые формируются и вращаются только вокруг звезд. Исследование опубликовано в The Astronomical Journal, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Блуждающие планеты в космосе

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для изучения блуждающих или свободно плавающих планет в космосе, масса которых в 5-10 раз больше массы Юпитера. Эти планеты не связаны гравитацией со своей звездой. Хотя блуждающие планеты, как считают ученые, образуются возле звезд, а затем выбрасываются из звездной системы в результате гравитационного взаимодействия с другими планетами или с пролетающими мимо звездами, есть и другой вариант объяснения их существования.

Некоторые блуждающие планеты могли быть созданы также, как и звезды, когда плотные участки газовых облаков сжимаются под действием собственной гравитации. Но в отличие от звезды у этих планетарных тел нет достаточной массы для запуска термоядерного синтеза в ядре. Таким образом блуждающие планеты похожи на коричневые карлики или неудавшиеся звезды, хотя и имеют меньшую массу. Масса коричневых карликов в 13 — 80 раз больше массы Юпитера.

Считается, что свободно плавающие планеты являются телами с наименьшей массой, способными формироваться из изолированных облаков газа и пыли. Их трудно обнаружить и изучить из-за того, что они излучают очень мало собственного света. Однако электромагнитное излучение, которое они выпускают, в основном находится в инфракрасном диапазоне и его может увидеть телескоп Уэбб.

Ученые обнаружили, что у шести из восьми исследуемых блуждающих планет излучение исходит от дисков из пыли и газа, которые их окружают. Иллюстрация Фото: space.com

Планеты могут создавать не только звезды

Астрономы провели наблюдение за несколькими блуждающими планетами и оказалось, что их масса очень близка к массе Юпитера. Ученые обнаружили, что у шести из восьми исследуемых блуждающих планет излучение исходит от дисков из пыли и газа, которые их окружают. Такие же диски окружают молодые звезды, где формируются планеты. Астрономы обнаружили в дисках частицы силикатов, которые начинают накапливаться и это является первым этапом формирования каменистых планет земного типа.

Ученые никогда раньше не находили силикаты в окружении огромных блуждающих планет. Открытие предполагает, что протопланетные диски, формирующиеся вокруг свободно плавающих планет, могут существовать в течение нескольких миллионов лет. Этого времени достаточно для создания планет.

Исследование показывает, что гигантские блуждающие планеты могут создавать свои миниатюрные планетные системы, которое могут быть похожи на Солнечную систему, но в 100 раз меньше по размеру и массе. Теперь астрономы хотят обнаружить такую планетную систему, которая уже сформировалась вокруг блуждающей планеты. Таким образом можно будет подтвердить предположение астрономов.

Открытие меняет представление о том, каким образом могут формироваться планетные системы, ведь, новые данные указывают на то, что для этого не всегда нужны звезды.

Как уже писал Фокус, жизнь на планеты прилетает из космоса и ученые выяснили, откуда она берется. Астрономы обнаружили признаки сложных органических молекул в протопланетном диске вокруг далекой звезды.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показывает, что Эйнштейн ошибался. Квантовые физики доказали истинную природу света. Физики провели новую версию знаменитого эксперимента с двумя щелями, используя очень холодные атомы. Таким образом им удалось доказать странную природу света как волны и частицы.