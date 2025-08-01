Жизнь на планеты прилетает из космоса: ученые выяснили, откуда она берется

Ученые обнаружили признаки сложных органических молекул, предшественников строительных блоков жизни, в протопланетном диске вокруг далекой звезды. Ученые пришли к выводу, что химические зачатки жизни формируются в космосе, а затем попадают на формирующиеся планеты.

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Астрономы с помощью радиотелескопа ALMA обнаружили следы 17 сложных органических молекул в протопланетном диске звезды V883 Ориона. Эта молодая звезда, расположенная примерно в 1305 световых годах от нас, и ее возраст оценивается в 500 000 лет. Для сравнения возраст Солнца – 4,6 млрд лет. Молодая звезда окружена диском из газа и пыли, в котором формируются планеты. Сложные органические молекулы – это молекулы, состоящие из более чем пяти атомов, по крайней мере один из которых является углеродом. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Хотя астрономы ранее обнаруживали сложные органические молекулы в местах формирования звезд и планет, они впервые обнаружили в протопланетном диске вокруг V883 Ориона этиленгликоль и гликолонитрил. Эти молекулы считаются предшественниками строительных блоков жизни. Например, гликолонитрил является предшественником аминокислот глицина и аланина, а также аденина, одного из строительных блоков ДНК и РНК.

Звезды зарождаются, когда сверхплотные сгустки в облаках межзездного газа и пыли сжимаются под действием собственной гравитации. В результате образуется протозвезда, которая продолжает собирать вещество из облака, пока не наберет достаточно массы, чтобы запустить термоядерный синтез в ядре. Таким образом протозвезда становится обычной звездой.

Вещество вокруг молодой звезды образует протопланетный диск из газа и пыли, из которого образуются планеты. Переход от протозвезды к обычной молодой звезде является бурным процессов, который сопровождается интенсивным излучением и выбросом газа из протопланетного диска. Считается, что это негативно влияет на дальнейшее существование сложных химических веществ, образовавшихся на ранних стадиях развития протозвезды.

Это предположение привело к созданию так называемого "сценария перезагрузки", согласно которому химические вещества, необходимые для создания жизни, формируются на более поздних стадиях существования протопланетного диска, по мере формирования планет, астероидов и комет. Но новое открытие предполагает, что этот сценарий не нужен.

Результаты исследования показывают, что протопланетные диски получают сложные органические молекулы начинают формироваться на ранних стадиях разорвите протопланетного диска.

Поскольку химические реакции, которые приводят к образованию сложных органических молекул, протекают лучше в более холодных условиях, они могут происходить в ледяной пыли, которая впоследствии собирается, образуя планеты. Это означает, что эти молекулы могут оставаться скрытыми в пыли, камнях и льду.

Таким образом исследователи предполагают, что компоненты, необходимые для жизни формируются в космосе, а затем уже попадают на формирующиеся планеты.

Как уже писал Фокус, NASA починило неисправную камеру зонда для изучения Юпитера с расстояния 590 млн км. Вокруг Юпитера настолько сильная радиация, что она за 2,5 часа могла бы убить человека. Камера космического аппарата "Юнона" не выдержала сильной радиации и вышла из строя, но ученым удалось ее починить. Для этого использовали тепло.