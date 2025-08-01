Життя на планети прилітає з космосу: вчені з'ясували, звідки воно береться

Учені виявили ознаки складних органічних молекул, попередників будівельних блоків життя, у протопланетному диску навколо далекої зірки. Учені дійшли висновку, що хімічні зачатки життя формуються в космосі, а потім потрапляють на планети, що формуються.

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Астрономи за допомогою радіотелескопа ALMA виявили сліди 17 складних органічних молекул у протопланетному диску зірки V883 Оріона. Ця молода зірка, розташована приблизно за 1305 світлових років від нас, і її вік оцінюють у 500 000 років. Для порівняння вік Сонця — 4,6 млрд років. Молода зірка оточена диском із газу та пилу, в якому формуються планети. Складні органічні молекули — це молекули, що складаються з більш ніж п'яти атомів, принаймні один з яких є вуглецем. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Хоча астрономи раніше виявляли складні органічні молекули в місцях формування зірок і планет, вони вперше виявили в протопланетному диску навколо V883 Оріона етиленгліколь і гліколонітрил. Ці молекули вважаються попередниками будівельних блоків життя. Наприклад, гліколонітрил є попередником амінокислот гліцину та аланіну, а також аденіну, одного з будівельних блоків ДНК і РНК.

Зірки зароджуються, коли надщільні згустки в хмарах міжз'їзного газу і пилу стискаються під дією власної гравітації. У результаті утворюється протозірка, яка продовжує збирати речовину з хмари, доки не набере достатньо маси, щоб запустити термоядерний синтез у ядрі. Таким чином протозірка стає звичайною зіркою.

Речовина навколо молодої зірки утворює протопланетний диск із газу та пилу, з якого утворюються планети. Перехід від протозірки до звичайної молодої зірки є бурхливим процесом, що супроводжується інтенсивним випромінюванням і викидом газу з протопланетного диска. Вважається, що це негативно впливає на подальше існування складних хімічних речовин, що утворилися на ранніх стадіях розвитку протозірки.

Це припущення призвело до створення так званого "сценарію перезавантаження", згідно з яким хімічні речовини, необхідні для створення життя, формуються на пізніших стадіях існування протопланетного диска, у міру формування планет, астероїдів і комет. Але нове відкриття припускає, що цей сценарій не потрібен.

Результати дослідження показують, що протопланетні диски отримують складні органічні молекули, які починають формуватися на ранніх стадіях розірвите протопланетного диска.

Оскільки хімічні реакції, які призводять до утворення складних органічних молекул, протікають краще в холодніших умовах, вони можуть відбуватися в крижаному пилу, який згодом збирається, утворюючи планети. Це означає, що ці молекули можуть залишатися прихованими в пилу, камінні та льоду.

Таким чином дослідники припускають, що компоненти, необхідні для життя, формуються в космосі, а потім вже потрапляють на планети, що формуються.

Як уже писав Фокус, NASA полагодило несправну камеру зонда для вивчення Юпітера з відстані 590 млн км. Навколо Юпітера настільки сильна радіація, що вона за 2,5 години могла б убити людину. Камера космічного апарата "Юнона" не витримала сильної радіації і вийшла з ладу, але вченим вдалося її полагодити. Для цього використовували тепло.