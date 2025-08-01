NASA полагодило несправну камеру зонда для вивчення Юпітера з відстані 590 млн км (фото)

Навколо Юпітера настільки сильна радіація, що вона за 2,5 години могла б убити людину. Камера космічного апарату "Юнона" не витримала сильної радіації і вийшла з ладу, але вченим вдалося її полагодити. Для цього використовували тепло.

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Інженерам з NASA вдалося полагодити непрацюючу камеру JunoCam, встановлену на зонд "Юнона", що вивчає Юпітер і його супутники, з відстані 590 млн км. Ця камера використовується космічним апаратом для зйомки верхніх шарів хмар Юпітера, а також супутників планети. Камера почала створювати знімки поганої якості, а тому інженерам довелося вирішувати цю проблему, викликану радіаційними поясами Юпітера, пише New Atlas.

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Як і більшість електронних пристроїв, камера JunoCam зонда "Юнона" дуже боїться сильної радіації. Але в радіаційних поясах, що оточують Юпітер, радіація настільки висока, що, якби там опинилася людина, то вона б отримала смертельну дозу за 2,5 години.

Апарат "Юнона" обертається навколо Юпітера по дуже витягнутій еліптичній орбіті і постійно занурюється в радіаційні пояси. Камера зонда NASA давно б вийшла з ладу, якби не спеціальний захисний корпус.

Радіаційні пояси Юпітера. Ілюстрація Фото: solar-system

Камера JunoCam працювала дуже добре протягом перших 34 повних обертів навколо Юпітера. Один оберт займає 53,5 земних дня. Після 47 обороту камера стала працювати гірше. Радіація почала позначатися на електроніці. Якість зображень Юпітера і його супутників ставала дедалі гіршою, і вже після 56 обороту зображення були сильно спотвореними.

Інженери з NASA з'ясували, що проблема криється в регуляторі напруги в блоці живлення камери JunoCam. Цю проблему потрібно було якось розв'язувати тільки за допомогою спеціальних команд, переданих із Землі.

Інженери звернулися до відпалу. Це означає використання тепла для зміни мікроструктури речовини, наприклад, коли крихкість металу усувається нагріванням і охолодженням. У випадку з JunoCam NASA віддало зонду команду увімкнути нагрівачі, щоб підняти внутрішню температуру до 35 градусів Цельсія. Це досить висока температура для ділянки космосу, де перебуває "Юнона". Це дало певний ефект, але при цьому пошкодження, схоже, збільшувалися, адже на зображеннях з'являлося все більше смуг і шумів. Після цього інженери підняли температуру ще вище і стали чекати, поки зонд NASA наблизиться до супутника Юпітера Іо.

Супутник Юпітера Іо. Зображення зроблено після ремонту камери JunoCam Фото: solar-system

Коли апарат "Юнона" пролетів на відстані 1500 км від північних полярних районів Іо, отримані зображення були як нові, оскільки камера JunoCam зробила чіткі знімки.

Хоча це і хороші новини, зонд NASA продовжує піддаватися впливу радіації та отримувати дедалі більше ушкоджень, а якість зображень почала погіршуватися до останнього на сьогодні 74-го обороту навколо Юпітера. І все ж інженери вважають, що вони зможуть знову відновити працездатність камери.

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