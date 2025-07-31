Сюрприз на борту: перша космічна ракета Австралії вибухнула одразу після запуску (відео)

Перша космічна ракета, створена в Австралії, зазнала аварії через 14 секунд після старту. Проте перший випробувальний політ триступеневої ракети Eris її компанія-виробник не вважає зовсім невдалим.

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Перший випробувальний політ ракети Eris, заввишки 25 метрів, створеної компанією Gilmour Space, відбувся 30 липня, хоча й тривав лише 14 секунд. Орбітальна ракета змогла лише піднятися над стартовою вежею, після чого впала і вибухнула. Запуск ракети Eris проводився з космодрому Боуен в Австралії і це була перша спроба запуску на орбіту ракети, створеної в цій країні, пише Gizmodo.

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Перший випробувальний запуск першої космічної ракети, розробленої і побудованої в Австралії, завершився катастрофою. Ракета Eris запустила свої двигуни, почала злітати, але, коли опинилася не висоті в кілька десятків метрів, раптово впала на землю і вибухнула.

На борту ракети не було цінного корисного навантаження і все ж на її борту була банка з пастою Vegemite, яка дуже популярна в Австралії. Ця густа темна паста для тостів деякими австралійцями вважається символом їхньої країни.

Триступенева ракета Eris має висоту 25 метрів і призначена для виведення на орбіту корисного навантаження вагою до 215 кг. Для польоту ракета використовує гібридне рідинно-тверде паливо, яке, як стверджують у Gilmour Space, безпечніше і дешевше, ніж рідке або тверде паливо, що використовується в інших космічних ракетах.

Триступенева ракета Eris має висоту 25 метрів і призначена для виведення на орбіту корисного навантаження вагою до 215 кг Фото: скриншот

Незважаючи на невдалий перший запуск ракети Eris у космос, у компанії Gilmour Space заявили, що вони отримали багато цінної інформації, яку буде використано для вдосконалення ракети і підготовки до нового випробувального польоту. Зокрема, було отримано важливі дані про роботу чотирьох ракетних двигунів, які загалом працювали 23 секунди.

Випробувальний політ ракети Eris кілька разів переносили. Спочатку її мали запустити в космос у листопаді 2024 року. Потім запуск перенесли на березень 2025 року, але його скасували через сильний тропічний циклон. У травні ракета вже була готова до запуску, але виникли проблеми з обтічником корисного навантаження. Після вирішення проблем запуск ракети перенесли на кінець червня, але знову він не відбувся через несприятливу погоду.

Gilmour Space, незважаючи на катастрофу, вже готує нову ракету Eris для того, щоб вона все ж таки здійснила перший в історії Австралії політ у космос. Коли це станеться, поки що невідомо.

Як уже писав Фокус, раніше цього року відбулося чергове випробування ракети Starship американської компанії SpaceX, яке також завершилося катастрофою.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як насправді виникають блискавки на Землі. Дослідження показало, що енергія, необхідна для створення блискавок, надходить з лавини електронів, створених за допомогою космічних променів. Вони постійно бомбардують нашу планету.