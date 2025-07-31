З'ясувалося, як насправді виникають блискавки на Землі: допомагають гості з космосу

Дослідження показало, що енергія, необхідна для створення блискавок, надходить із лавини електронів, створених за допомогою космічних променів. Вони постійно бомбардують нашу планету.

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Блискавки являють собою електричні розряди між грозовими хмарами і поверхнею Землі. Але протягом століть залишалося загадкою, як саме грозові хмари створюють електричне поле, досить потужне для створення блискавки. Тепер же вчені з'ясували, що блискавки виникають внаслідок потужної ланцюгової реакції, яка починається в космосі. Дослідження опубліковано в Journal of Geophysical Research: Atmospheres, пише Live Science.

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За словами вчених, вони вперше змогли пояснити, як насправді з'являються блискавки в грозових хмарах.

Електрична природа блискавок була вперше доведена Бенджаміном Франкліном у 1752 році. Попри це дані, отримані з метеозондів, показують, що електричне поле, необхідне для каскадного падіння електронів на Землю, приблизно в 10 разів сильніше, ніж те, що фактично вимірюється всередині грозових хмар.

Існують дві теорії, які пояснюють появу блискавки.

Перша теорія пов'язана з атмосферною статичною електрикою. Вона припускає, що тертя між шматочками льоду в грозових хмарах відокремлює негативно заряджені електрони від атомів, змушуючи їх об'єднуватися доти, доки вони не іонізують частинки в атмосфері під ними, звільняючи достатню кількість електронів для їхнього переміщення до землі за кількома траєкторіями.

Дослідження показало, що енергія, необхідна для створення блискавок, надходить із лавини електронів, створених за допомогою космічних променів Фото: Live Science

Друга теорія припускає, що первісна іонізація частинок в атмосфері відбувається за допомогою космічних променів. Це високоенергетичні частинки, переважно протони, які постійно потрапляють із космосу у верхні шари атмосфери Землі. Джерелами космічних променів вважаються Сонце, наднові (вибухи, які призводять до смерті зірок) і тип нейтронних зірок під назвою пульсар. Коли космічні промені потрапляють в атмосферу, вони спричиняють некероване відокремлення електронів, яке закінчується появою лавини електронів, які спрямовуються вниз.

Вчені об'єднали дані з наземних датчиків, супутників і метеозондів і зіставили цю інформацію з моделлю, що імітує умови в грозовій хмарі, які передують появі блискавки.

Розрахунки підтвердили теорію про те, що блискавки створюються за допомогою космічних променів. Дослідження показало, що електрони, створені за допомогою високоенергетичних частинок, прискорюються вздовж ліній електричного поля і розмножуються при зіткненні з молекулами в атмосфері, такими як азот і кисень. Це призводить до появи лавини електронів, що створюють високоенергетичні фотони, які ініціюють появу блискавки.

Як уже писав Фокус, найрозумніше дерево на Землі вбиває своїх ворогів за допомогою блискавок.

Також Фокус писав про те, що NASA припустилося серйозної помилки в оцінці фізики Місяця і Марса. Дослідження показало, що вчені неправильно проводять випробування марсоходів і місяцеходів, що призводить до аварійних ситуацій на поверхні інших світів Сонячної системи.