Сюрприз на борту: первая космическая ракета Австралии взорвалась сразу после запуска (видео)

Первая космическая ракета, созданная в Австралии, потерпела крушение через 14 секунд после старта. Тем не менее первый испытательный полет трехступенчатой ракеты Eris ее компания-производитель не считает совсем неудачным.

Related video

Первый испытательный полет ракеты Eris, высотой 25 метров, созданной компанией Gilmour Space состоялся 30 июля, хотя и продолжался всего 14 секунд. Орбитальная ракета смогла лишь подняться над стартовой башней, после чего упала и взорвалась. Запуск ракеты Eris производился с космодрома Боуэн в Австралии и это была первая попытка запуска на орбиту ракеты, созданной в этой стране, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Первый испытательный запуск первой космической ракеты, разработанной и построенной в Австралии, завершился катастрофой. Ракета Eris запустила свои двигатели, начала взлетать, но, когда оказалась не высоте в несколько десятков метров, внезапно рухнула на землю и взорвалась.

На борту ракеты не было ценной полезной нагрузки и все же на ее борту находилась банка с пастой Vegemite, которая очень популярна в Австралии. Эта густая темная паста для тостов некоторыми австралийцами считается символом их страны.

Трехступенчатая ракета Eris имеет высоту 25 метров и предназначена для вывода на орбиту полезной нагрузки весом до 215 кг. Для полета ракета использует гибридное жидкостно-твердое топливо, которое, как утверждают в Gilmour Space, безопаснее и дешевле, чем жидкое или твердое топливо, которое используется в других космических ракетах.

Трехступенчатая ракета Eris имеет высоту 25 метров и предназначена для вывода на орбиту полезной нагрузки весом до 215 кг Фото: скриншот

Несмотря на неудачный первый запуск ракеты Eris в космос, в компании Gilmour Space заявили, что они получили много ценной информации, которая будет использована для усовершенствования ракеты и подготовки к новому испытательному полету. В частности, были получены важные данные о работе четырех ракетных двигателей, которые в общей сложности работали 23 секунды.

Испытательный полет ракеты Eris несколько раз переносили. Изначально она должна была быть запущена в космос в ноябре 2024 года. Затем запуск перенесли на март 2025 года, но его отменили из-за сильного тропического циклона. В мае ракета уже была готова к запуску, но возникли проблемы с обтекателем полезной нагрузки. После решения проблем запуск ракеты перенесли на конец июня, но снова он не состоялся из-за неблагоприятной погоды.

Gilmour Space, несмотря на катастрофу, уже готовит новую ракету Eris для того, чтобы она все же совершила первый в истории Австралии полет в космос. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Как уже писал Фокус, ранее в этом году состоялось очередное испытание ракеты Starship американской компании SpaceX, которое также завершилось катастрофой.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, как на самом деле возникают молнии на Земле. Исследование показало, что энергия, необходимая для создания молний, поступает из лавины электронов, созданных с помощью космических лучей. Они постоянно бомбардируют нашу планету.