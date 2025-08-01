NASA починило неисправную камеру зонда для изучения Юпитера с расстояния 590 млн км (фото)

Вокруг Юпитера настолько сильная радиация, что она за 2,5 часа могла бы убить человека. Камера космического аппарата “Юнона” не выдержала сильной радиации и вышла из строя, но ученым удалось ее починить. Для этого использовали тепло.

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Инженерам из NASA удалось починить неработающую камеру JunoCam, установленную на зонд "Юнона", изучающий Юпитер и его спутники, с расстояния 590 млн км. Эта камера используется космическим аппаратом для съемки верхних слоев облаков Юпитера, а также спутников планеты. Камера начала создавать снимки плохого качества, а потому инженерам пришлось решать эту проблему, вызванную радиационными поясами Юпитера, пишет New Atlas.

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Как и большинство электронных устройств, камера JunoCam зонда "Юнона" очень боится сильной радиации. Но в радиационных поясах, окружающих Юпитер, радиация настолько высокая, что, если бы там оказался человек, то он бы получил смертельную дозу за 2,5 часа.

Аппарат "Юнона" вращается вокруг Юпитера по очень вытянутой эллиптической орбите и постоянно погружается в радиационные пояса. Камера зонда NASA давно бы вышла из строя, если бы не специальный защитный корпус.

Радиационные пояса Юпитера. Иллюстрация Фото: NASA

Камера JunoCam работала очень хорошо в течение первых 34 полных оборотов вокруг Юпитера. Один оборот занимает 53,5 земных дня. После 47 оборота камера стала работать хуже. Радиация начала сказываться на электронике. Качество изображений Юпитера и его спутников становилось все хуже, и уже после 56 оборота изображения были сильно искаженными.

Инженеры из NASA выяснили, что проблема кроется в регуляторе напряжения в блоке питания камеры JunoCam. Эту проблему нужно было как-то решать только с помощью специальных команд, передаваемых с Земли.

Инженеры обратились к отжигу. Это означает использование тепла для изменения микроструктуры вещества, например, когда хрупкость металла устраняется нагреванием и охлаждением. В случае с JunoCam NASA отдало зонду команду включить нагреватели, чтобы поднять внутреннюю температуру до 35 градусов Цельсия. Это достаточно высокая температура для участка космоса, где находится "Юнона". Это дало некоторый эффект, но при этом повреждения, похоже, увеличивались, ведь на изображениях появлялось все больше полос и шумов. После этого инженеры подняли температуру еще выше и стали ждать, пока зонд NASA приблизится к спутнику Юпитера Ио.

Спутник Юпитера Ио. Изображение сделано после ремонта камеры JunoCam Фото: NASA

Когда аппарат "Юнона" пролетел на расстоянии 1500 км от северных полярных районов Ио, полученные изображения были как новые, поскольку камера JunoCam сделала четкие снимки.

Хотя это и хорошие новости, зонд NASA продолжает подвергаться воздействию радиации и получать все больше повреждений, а качество изображений начало ухудшаться к последнему на сегодня 74-му обороту вокруг Юпитера. И все же инженеры считают, что они смогут снова восстановить работоспособность камеры.

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