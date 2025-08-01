Відкриття змінює уявлення про космос: планети створюють інші світи без участі зірок

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили, що самотні величезні планети, які блукають космосом, можуть створювати власні планетарні системи і для цього не потрібні зірки.

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Вчені, на основі отриманих даних, дійшли висновку, що гігантські, вільно плаваючі планети можуть створювати інші планети. Це означає, що планетні системи можуть існувати і без участі зірки. Це відкриття ставить під сумнів існуюче уявлення про планети, які формуються і обертаються тільки навколо зірок. Дослідження опубліковано в The Astronomical Journal, пише Space.

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Блукаючі планети в космосі

Астрономи використовували космічний телескоп Вебб для вивчення блукаючих або вільно плаваючих планет у космосі, маса яких у 5-10 разів більша за масу Юпітера. Ці планети не пов'язані гравітацією зі своєю зіркою. Хоча блукаючі планети, як вважають учені, утворюються біля зірок, а потім викидаються із зоряної системи внаслідок гравітаційної взаємодії з іншими планетами або з зірками, що пролітають повз, є й інший варіант пояснення їхнього існування.

Деякі блукаючі планети могли бути створені так само, як і зірки, коли щільні ділянки газових хмар стискаються під дією власної гравітації. Але на відміну від зірки у цих планетарних тіл немає достатньої маси для запуску термоядерного синтезу в ядрі. Таким чином блукаючі планети схожі на коричневі карлики або невдалі зірки, хоча й мають меншу масу. Маса коричневих карликів у 13 — 80 разів більша за масу Юпітера.

Вважається, що вільно плаваючі планети є тілами з найменшою масою, здатними формуватися з ізольованих хмар газу і пилу. Їх важко виявити і вивчити через те, що вони випромінюють дуже мало власного світла. Однак електромагнітне випромінювання, яке вони випускають, здебільшого перебуває в інфрачервоному діапазоні і його може побачити телескоп Вебб.

Учені виявили, що у шести з восьми досліджуваних блукаючих планет випромінювання виходить від дисків із пилу і газу, які їх оточують. Ілюстрація Фото: space.com

Планети можуть створювати не тільки зірки

Астрономи провели спостереження за кількома блукаючими планетами і виявилося, що їхня маса дуже близька до маси Юпітера. Вчені виявили, що у шести з восьми досліджуваних блукаючих планет випромінювання походить від дисків з пилу і газу, які їх оточують. Такі ж диски оточують молоді зірки, де формуються планети. Астрономи виявили в дисках частинки силікатів, які починають накопичуватися і це є першим етапом формування кам'янистих планет земного типу.

Вчені ніколи раніше не знаходили силікати в оточенні величезних блукаючих планет. Відкриття припускає, що протопланетні диски, які формуються навколо планет, що вільно плавають, можуть існувати протягом кількох мільйонів років. Цього часу достатньо для створення планет.

Дослідження показує, що гігантські блукаючі планети можуть створювати свої мініатюрні планетні системи, які можуть бути схожі на Сонячну систему, але в 100 разів менші за розміром і масою. Тепер астрономи хочуть виявити таку планетну систему, яка вже сформувалася навколо блукаючої планети. Таким чином можна буде підтвердити припущення астрономів.

Відкриття змінює уявлення про те, яким чином можуть формуватися планетні системи, адже нові дані вказують на те, що для цього не завжди потрібні зірки.

Як уже писав Фокус, життя на планети прилітає з космосу і вчені з'ясували, звідки воно береться. Астрономи виявили ознаки складних органічних молекул у протопланетному диску навколо далекої зірки.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показує, що Ейнштейн помилявся. Квантові фізики довели справжню природу світла. Фізики провели нову версію знаменитого експерименту з двома щілинами, використовуючи дуже холодні атоми. Таким чином їм вдалося довести дивну природу світла як хвилі і частинки.