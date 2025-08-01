Біля Сонця можна перехопити потенційний корабель інопланетян: у пригоді стане старий апарат NASA

Третій виявлений за всю історію спостережень за космосом міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS зможе вивчити космічний апарат NASA, що досліджує Юпітер, вважає вчений із Гарварду Аві Леб. Водночас він вважає, що це може бути штучно створений позаземною цивілізацією об'єкт.

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Більшість учених вважають, що нещодавно виявлений міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є звичайною кометою, але вона прибула з іншої зоряної системи. Вчений з Гарварду Аві Леб згоден з тим, що це може бути комета, але також це може бути і космічний апарат потенційної інопланетної цивілізації. У будь-якому разі астроном вважає, що справжню природу цього об'єкта можна визначити за допомогою зонда NASA "Юнона" в березні 2026 року. Стаття розміщена на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

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1 липня 2025 року астрономи виявили невідомий об'єкт, який летить через Сонячну систему зі швидкістю понад 200 000 км/год. Дослідження показали, що це третій міжзоряний об'єкт, який вдалося виявити в нашій Сонячній системі. Вчені вважають, що це комета, ядро якої має розмір приблизно 5,5 км, а кома (газова оболонка, що виникла з нагрівання комети сонячним світлом) має розмір приблизно 20 км. Учені також припускають, що вік цієї комети може становити 7-8 млрд років, а отже це найстаріша відома комета. Також дослідження припускають, що комета 3I/ATLAS прибула із зовсім іншої частини Чумацького Шляху, ніж попередні два міжзоряні об'єкти: Оумуамуа і комета Борисова.

Астрономи дуже хочуть вивчити комету 3I/ATLAS із близької відстані, але в момент найбільшого зближення із Сонцем у жовтні 2025 року міжзоряний об'єкт буде перебувати з протилежного боку Сонця, тобто його не буде видно із Землі.

Фотографія міжзоряної комети 3I/ATLAS Фото: space.com

Астроном з Гарвардського університету Аві Леб у своїй статті пропонує використати зонд NASA "Юнона", який зараз вивчає Юпітер і супутники планети, для вивчення 3I/ATLAS. Для цього потрібно змінити орбіту космічного апарату таким чином, що вона перетинатиме траєкторію руху міжзоряної комети. За словами Леба, на борту зонда NASA є прилади, які дадуть змогу з відносно близької відстані вивчити 3I/ATLAS, що дасть можливість зрозуміти справжню природу об'єкта.

Астроном вважає, що якщо відправити зонд "Юнона" досліджувати комету 3I/ATLAS 9 вересня 2025 року, то він уже 14 березня 2026 року перебуватиме в потрібному місці для проведення дослідження гостя з іншої зоряної системи. Але є проблема. У зв'язку з урізанням бюджету NASA може завершити роботу апарату "Юнона", який обертається навколо Юпітера 9 років, уже у вересні цього року.

Космічний апарат "Юнона" Фото: solar-system

Варто нагадати про те, що в іншій статті Аві Леб припустив, що 3I/ATLAS може бути космічним апаратом потенційних розумних інопланетян. Якраз те, що цей зонд опиниться по той бік Сонця від Землі в момент максимального зближення з нашою зіркою, допоможе йому отримати інформацію про нашу планету, при цьому залишаючись непоміченим. Леб припустив, що потенційні інопланетяни можуть бути вороже налаштовані щодо землян, як уже писав Фокус.

Аві Леб відомий своїми спірними гіпотезами, зокрема про те, що міжзоряний об'єкт Оумуамуа також може бути космічним кораблем інопланетян.

Як уже писав Фокус, нове відкриття змінює уявлення про космос. Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили, що самотні величезні планети, які блукають космосом, можуть створювати власні планетні системи і для цього не потрібні зірки.

Також Фокус писав про те, що російський модуль МКС продовжує протікати. Росіяни закладають тріщини, але це не допомагає. На орбіті Землі частина Міжнародної космічної станції продовжує втрачати повітря.