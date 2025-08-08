Звезды исчезли за 50 минут: в тени Земли астрономы ищут явления, которые сложно объяснить (видео)

Участники программы “Неопознанные аномальные явления” (UAP) недавно опубликовали результаты своего нового исследования. Ученые изучали так называемые необъяснимые “транзиентные явления”.

Проект занимается поиском звезд или других источников света, которые необъяснимым образом появляются и исчезают из поля зрения на протяжении XX и XXI веков. Такие явления эксперты называют “транзиентными явлениями”, пишет IFL Science.

В рамках исследования уже удалось найти около сотни звезд, которые исчезли из нашего поля зрения без особы на то причин.

“В некоторых случаях на одном изображении можно увидеть сразу же несколько транзиентов, чьи характеристики сложно объяснить такими явлениями, как гравитационное линзирование, гамма-всплески, фрагментация астероидов или дефектами на фотографической пластине телескопа”, - говорят авторы исследования.

В своем последнем исследовании команда сосредоточилась на транзиентных объектах, похожих на звезды, которые были зафиксированы еще до появления спутников на орбите Земли. Транзиенты были обнаружены Паломарской обсерваторией (POSS-I), которая сканировала небо с 19 ноября 1949 года по 28 апреля 1957 года.

“Учитывая необычную природу транзиентов, очень важно проверить гипотезу о том, что некоторые из них могут быть отражающими искусственными объектами на околоземной орбите. Поиски внеземных зондов предлагались ещё в 1960-х годах, но до настоящего времени было предпринято лишь несколько попыток поиска таких космических аппаратов”, - объясняют авторы исследования.

Они также указали на ряд интересных объектов, которым так и не смогли дать объяснение. Среди них был яркое, но достаточно короткое транзиентное событие, которое произошло 19 июля 1952 года. В этот день сразу три звезды загадочным образом исчезли всего за 50 минут.

“Это конкретное событие совпадает с одним из самых хорошо задокументированных наблюдений за НЛО в Вашингтоне в июле 1952 года, которое продолжалось 18-19 июля, а также 26-27 июля. Несмотря на то, что это может быть простым совпадением, такая близость дат требует дальнейшего изучения”, - добавляет команда.

Шансов на то, что команде удастся найти ответы на свои вопрос довольно мало, так как описанные события произошли более 70 лет назад. Но команда поделилась интересным статистическим анализом, который заслуживает дальнейшего изучения.

“Самый показательный тест связан с тенью Земли. Какими бы ассиметричными или нерегулярными не были бы дефекты фотопластин телескопов, ни у одного из них нет причины избегать тени Земли. Но транзиенты, которые отражают солнечный свет, могли бы исчезать в тени нашей планеты”, - говорят авторы.

Иными словами, если бы все наблюдаемые транзиенты были бы обычными дефектами фотопластин, то они были бы видны везде. Но анализ показал, что в тени Земли обнаруживается намного меньше транзиентов в сравнении с остальной частью неба.

Именно этот факт повышает вероятность того, что транзиенты отражают солнечный свет. Это довольно странно, так как в исследуемый период времени спутники еще не запускали на орбиту планеты.

