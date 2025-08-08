На шляху до Марса: роботи зможуть вивчати Червону планету, показав експеримент (відео)

З борту Міжнародної космічної станції астронавт NASA Джонні Кім дистанційно керував роботами на майданчику Німецького космічного агентства, що імітує поверхню Марса. Таким чином було успішно завершено експеримент проєкту Surface Avatar.

В умовах, наближених до реальних, роботи продемонстрували навички взаємодії та розв'язання завдань з астронавтом, який перебуває в космосі, включно зі сценарієм із вимушеною несправністю, пов'язаним із "пораненим" чотириногим роботом на ім'я Bert. Команда роботів за допомогою астронавта NASA Джонні Кіма, працювали над виконанням складних завдань на німецькому полігоні, що імітує марсіанську місцевість. Кім взяв на себе управління чотирма роботами під час орбітального польоту навколо Землі на Міжнародній космічній станції (МКС). Він передавав команди на базу Німецького космічного агентства в Оберпфаффенхофені, недалеко від Мюнхена, щоб перевірити, наскільки добре команда може вирішувати завдання на ходу. Чат-бот-помічник на основі штучного інтелекту Neal AI, навчений для цього експерименту, надавав підтримку астронавту безпосередньо з орбіти, що стало новаторським інструментом для майбутніх космічних місій, пише Space.

Чотири роботи і прямий зв'язок з МКС створили незвичайну атмосферу на марсіанському полігоні Німецького космічного агентства. У рамках проєкту Surface Avatar було проведено останній і найскладніший на експеримент. Астронавт Джонні Кім, що перебуває на борту космічної станції, взяв на себе управління командою роботів на Землі, які допомогли йому безпечно дослідити "марсіанський ландшафт" і зібрати зразки. Також було протестовано чат-бот-помічник на основі штучного інтелекту Neal AI, який надавав астронавту підтримку в режимі реального часу, відповідаючи на запитання.

Чотири роботи і прямий зв'язок з МКС створили незвичайну атмосферу на марсіанському полігоні Німецького космічного агентства Фото: space.com

За словами вчених, вони досягли всіх технічних вимог для управління складними роботизованими місіями на Марсі, а також на Місяці.

В експерименті брали участь гуманоїдний робот Rollin' Justin, марсохід Interact і чотириногі роботи Bert і Spot. Астронавт Джонні Кім доручив Spot автономно виявити контейнери зі зразками, що знаходяться поблизу, і доставити їх на передавальну станцію. Потім астронавт відразу перейшов до робота Rollin' Justin, завданням якого було доставити контейнери з передавальної станції на посадковий модуль. Два роботи автономно зібрали кілька "марсіанських зразків" для повернення на Землю.

За словами вчених, вони досягли всіх технічних вимог для управління складними роботизованими місіями на Марсі, а також на Місяці Фото: space.com

Також астронавту довелося "рятувати" Берта, у якого була симульована травма ноги: команда експериментаторів навмисно пошкодила одну з чотирьох ніг робота. Після цього робот виконав свою місію з дослідження "марсіанських" печер. Кім міг керувати як усіма роботами одночасно, так і кожним окремо.

"Залучаючи астронавта до роботи в умовах мікрогравітації та використовуючи супутники-ретранслятори, ми подолали технічні труднощі, пов'язані з дистанційним управлінням роботами", — кажуть учені.

Цей експеримент показує, що астронавти зможуть керувати дистанційними роботами на поверхні Марса і Місяця.

