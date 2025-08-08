Представлено план першої в історії місії до чорної діри: летіти доведеться зі швидкістю світла

Астрофізики запропонували першу у своєму роді місію до чорної діри. Пропонується створити мініатюрний космічний апарат, який зможе вперше вивчити чорну діру з близької відстані і перевірити загальну теорію відносності Ейнштейна. Місія може зайняти до 100 років.

Related video

Астрофізик представили план першої в історії місії з дослідження найближчої чорної діри, яка за оцінками може зайняти до 100 років. Але для початку потрібно створити крихітний космічний, дуже легкий космічний апарат, оснащений світловим вітрилом, який би рухався за допомогою лазерів, які направляють із Землі. Мета місії полягає в тому, щоб перевірити передбачення загальної теорії відносності Ейнштейна в одному з екстремальних середовищ у Всесвіті. Дослідження опубліковано в журналі iScience, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Перший політ до чорної діри майже зі швидкістю світла

Вчені пропонують відправити мініатюрний і дуже легкий космічний апарат до найближчої чорної діри для того, щоб отримати реальне уявлення про ці об'єкти. Щоб дістатися до чорної діри апарат повинен мати світлове вітрило, а це вітрило дасть змогу розганятися до 30% швидкості світла за допомогою лазерів, які спрямовуються на нього із Землі.

Астрофізики кажуть, що незважаючи на те, що найближча відома чорна діра Gaia BH1 перебуває на відстані 1500 світлових років від нас, ще не виявлена чорна діра може перебувати на відстані всього 20-25 світлових років від Землі. Вчені вважають, що таку чорну діру вдасться виявити протягом найближчого десятиліття. Автори дослідження також кажуть, що незважаючи на те, що поки що немає технологій для створення космічного апарату, здатного пережити подорож до чорної діри, і відповідних лазерних установок, які б її прискорили, ці технології можуть з'явитися протягом найближчих 20-30 років.

Учені кажуть, що ця ідея може здаватися фантастичною, але вона не неможлива. Згідно з планом, до чорної діри можна відправити один або кілька космічних апаратів, оснащених інноваційними приладами, вага яких становить лише кілька грамів.

З огляду на швидкість у 30% швидкості світла, такий апарат зможе дістатися до найближчої чорної діри, яка розташована на відстані 20-25 світлових років від нас за 60-75 років. Збір даних та їх передача на Землю займуть ще 20-25 років. Тож уся місія може зайняти до 100 років.

З огляду на швидкість у 30% швидкості світла, такий апарат зможе дістатися до найближчої чорної діри, що знаходиться на відстані 20-25 світлових років від нас за 60-75 років Фото: solar-system

Перевірка загальної теорії відносності Ейнштейна і нова фізика

Попри те, що реалізація місія складна, якщо її здійснити, то стане справжнім проривом в астрофізиці, кажуть учені. Уперше вийде дослідити чорну діру з близької відстані. Цей проєкт може перевернути наші знання про Всесвіт. Передбачається, що екстремальні умови навколо чорної діри можуть дати нову інформацію, яка суперечить загальній теорії відносності Ейнштейна. Простіше кажучи, за допомогою місії можна перевірити передбачення головної теорії гравітації.

Автори дослідження кажуть, що космічний апарат зможе перевірити чи справді чорні діри мають горизонт подій. Це невидима межа, пройшовши яку ніщо, навіть світло, вже не може вийти назад. Ейнштейн передбачав, що горизонт подій існує, але прямих підтверджень цьому астрофізики так і не отримали.

План майбутньої місії передбачає, що в ній можуть брати участь і два космічні апарати. Один перебуватиме на орбіті навколо чорної діри і спостерігатиме за іншим, який занурюється в чорну діру. Якщо у чорної діри немає горизонту подій і там існують невідомі екстремальні умови, то місія може виявити нову фізику.

Астрофізики кажуть, що ця місія надасть дуже цінну інформацію про чорні діри і дасть змогу перевірити загальну теорію відносності за таких умов, як це неможливо зробити іншим способом.

За оцінками вчених вартість місії може сягати 1 трильйон доларів, але вона може знизитися до приблизно 30 мільярдів доларів через технологічний прогрес у найближчому майбутньому.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили першу підтверджену найдальшу чорну діру у Всесвіті, яку підтвердили. Вона існувала, коли космосу було 500 млн років, а її маса в 300 млн разів більша, ніж Сонця.

Як уже писав Фокус, у небі іншої планети виявлено приголомшливе земне світлове явище. Дуже швидкі вітри на планеті WASP-17b вибудовують кристали кварцу в її атмосфері таким чином, що це призводить до створення світлового явища, схожого на те, що називається "сонячні пси" в небі на Землі.