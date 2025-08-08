Представлен план первой в истории миссии к черной дыре: лететь придется со скоростью света

Астрофизики предложили первую в своем роде миссию к черной дыре. Предлагается создать миниатюрный космический аппарат, который сможет впервые изучить черную дыру с близкого расстояния и проверить общую теорию относительности Эйнштейна. Миссия может занять до 100 лет.

Астрофизик представили план первой в истории миссии по исследованию ближайшей черной дыры, которая по оценкам может занять до 100 лет. Но для начала нужно создать крошечный космический, очень легкий космический аппарат, оснащенный световым парусом, который бы двигался с помощью лазеров, направляемых с Земли. Цель миссии состоит в том, чтобы проверить предсказания общей теории относительности Эйнштейна в одной из экстремальных сред во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале iScience, пишет Space.

Первый полет к черной дыре почти со скоростью света

Ученые предлагают отправить миниатюрный и очень легкий космический аппарат к ближайшей черной дыре для того, чтобы получить реальное представление об этих объектах. Чтобы добраться к черной дыре аппарат должен иметь световой парус, а этот парус позволит разгоняться до 30% скорости света с помощью направляемых на него лазеров с Земли.

Астрофизики говорят, что несмотря на то, что ближайшая известная черная дыра Gaia BH1 находится на расстоянии 1500 световых лет от нас, еще не обнаруженная черная дыра может находится на расстоянии всего 20-25 световых лет от Земли. Ученые считают, что такую черную дыру удастся обнаружить в течение ближайшего десятилетия. Авторы исследования также говорят, что несмотря на то, что пока нет технологий для создания космического аппарата способного пережить путешествие к черной дыры и соответствующих лазерных установок, которые бы его ускорили, эти технологии могут появиться в течение ближайших 20-30 лет.

Ученые говорят, что эта идея может казаться фантастической, но она не невозможная. Согласно плану, к черной дыре можно отправить один или несколько космический аппаратов, оснащенных инновационными приборами, вес которых составляет всего несколько граммов.

Учитывая скорость в 30% скорости света, такой аппарат сможет добраться к ближайшей черной дыре, которая находится на расстоянии 20-25 световых лет от нас за 60-75 лет. Сбор данных и их передача на Землю займут еще 20-25 лет. Поэтому вся миссия может занять до 100 лет.

Проверка общей теории относительности Эйнштейна и новая физика

Несмотря на то, что реализация миссия сложная, если ее осуществить, то станет настоящим прорывом в астрофизике, говорят ученые. Впервые получится исследовать черную дыру с близкого расстояния. Этот проект может перевернуть наши знания о Вселенной. Предполагается, что экстремальные условия вокруг черной дыры могут дать новую информацию, которая противоречит общей теории относительности Эйнштейна. Проще говоря, с помощью миссии можно проверить предсказания главной теории гравитации.

Авторы исследования говорят, что космический аппарат сможет проверить действительно ли у черных дыр есть горизонт событий. Это невидимая граница, пройдя которую ничто, даже свет, уже не может выйти обратно. Эйнштейн предсказывал, что горизонт событий существует, но прямых подтверждений этому астрофизики так и не получили.

План будущей миссии предполагает, что в ней могут участвовать и два космических аппарата. Один будет находиться на орбите вокруг черной дыры и наблюдать за другим, который погружается в черную дыру. Если у черной дыры нет горизонта событий и там существуют неизвестные экстремальные условия, то миссия может обнаружить новую физику.

Астрофизики говорят, что эта миссия представит очень ценную информацию о черных дырах и позволит проверить общую теорию относительности в таких условиях, как это невозможно сделать иным способом.

По оценкам ученых стоимость миссии может достигать 1 триллион долларов, но она может снизиться до примерно 30 миллиардов долларов из-за технологического прогресса в ближайшем будущем.

