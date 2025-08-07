"Солнечные псы": в небе другой планеты обнаружено потрясающее земное световое явление (фото)

Очень быстрые ветры на планете WASP-17b выстраивают кристаллы кварца в ее атмосфере таким образом, что это приводит к созданию светового явления, похожего на то, что называется “солнечные псы” в небе на Земле.

"Солнечные псы" – это прозвище световых явлений в небе Земли, которые представляют собой светящееся гало вокруг Луны или яркие столбы света вокруг Солнца. Ученые пришли к выводу, что подобное явление существует в небе планеты WASP-17b. На это указывает наблюдение космического телескопа Уэбб. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

16 лет назад астрономы обнаружили планету класса газовый гигант, похожую на Юпитер, которая получила название WASP-17b. Она находится на расстоянии 1300 световых лет от нас и вращается очень близко к своей звезде. Поэтому планета относится к классу "горячие Юпитеры". На планете WASP-17b очень жарко и дуют очень сильные ветры, скорость которых может достигать 16 000 км/ч.

Ученые считают, что эти ветры достаточно мощные, чтобы выстроить в ряд крошечные кристаллы кварца, которые находятся в верхних слоях атмосферы планеты. То есть кристаллы кварца могут выстроиться также, как в атмосфере Земли это делают под действием ветра кристаллы льда. На нашей планете это приводит к появлению явления "солнечные псы", то есть возникает светящееся гало или световые столбы. Они возникают из-за того, что кристаллы льда преломляют и рассеивают солнечный свет. Ученые считают, что на планете WASP-17b кристаллы кварца могут также рассеивать свет звезды WASP-17.

"Солнечные псы" - явление, вызванное взаимодействием солнечного света с выровненными кристаллами льда в атмосфере Земли. Ученые считают, что аналогичные эффекты могут наблюдаться на далекой планете, где сильные ветры выстраивают в линию крошечные кристаллы кварца Фото: Live Science

Хотя астрономы не могут видеть напрямую это явление на планете WASP-17b из-за огромного расстояния до нее, астрономы сделали вывод о его наличии с помощью космического телескопа Уэбб, который изучал атмосферу далекого газового гиганта в инфракрасном свете. Во время исследования были обнаружены крошечные кристаллы кварца в высотных облаках WASP-17b. Ученые говорят, что эти кристаллы настолько маленькие, что 10 000 частиц кварца могли поместится в толщине волоса человека.

Авторы исследования говорят, что они не ожидали обнаружить кристаллы кварца в атмосфере настолько горячей планеты и предположили, что они могут создавать удивительные световые явления.

С помощью моделирования, имитирующего, как различные кристаллы, включая кварц, отражают или пропускают свет в зависимости от своей ориентации астрономы выяснили, что выравнивание кристаллов кварца может создавать земной явление на планете WASP-17b.

Ученые считают, что даже если кристаллы кварца не идеально расположены по направлению ветра, они все равно могут выстраиваться вертикально или подвергаться влиянию электрических полей, что создает различные визуальные эффекты при взаимодействии со светом звезды.

