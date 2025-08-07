Звезда из созвездия Центавра долго водила ученых вокруг пальца, прикидываясь совсем другим объектом.
Сперва астрономы решили, что видят перед собой тусклый белый карлик, который по сути, является остывающим трупом звезды, похожей на наше Солнце. Но позже оказалось, что изучаемая звезда обладает невероятной массой при небольших размерах.
Далее ученые выяснили, что звезда была невероятно холодной. Данные показали, что температура ее ядра составляет всего 6600 градусов (к примеру, температура Солнца достигает 15 млн градусов - Ред.).
Из-за таких низких температур вся звезда начинает вибрировать. Благодаря этому ученые выяснили, что находится внутри.
Звезда прятала под своей поверхностью углеродное ядро, которое кристаллизировалось. Иными словами, ядро звезды превратилось в огромный алмаз
весом 10 миллиардов триллионов триллионов карат.
Алмазная звезда получила прозвище "Люси" в честь песни The Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds”.