6 самых странных звезд во Вселенной
Люди смотрели на звезды с самого начала времен. Они изображали знакомые созвездия в древних пещерах и строили гигантские мегалиты в соответствии с движением небесных тел. Звездное небо завораживало человечество в прошлом и ничего не изменилось в современном мире, даже несмотря на то, сколько мы успели узнать за прошедшие столетия.

По словам ученых, только в Млечном Пути около 100 млрд звезд, а наш галактический дом – всего лишь единица среди 10 триллионов других галактик. Неудивительно, что каждый раз обращая свой взгляд к звездам, астрономы каждый раз находят там самые необычные и удивительные объекты. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Sky Hight Magazine.

Некоторые из этих необычных звезд просто были застигнуты астрономами в поворотный момент своей жизни, другие же нарушают законы физики.

Вот шесть самых странных звезд, которые когда-либо видело человечество
Когда астрономы видят в космосе спиральные рукава, тогда это значит, что скорее всего, они смотрят на галактику. Но звезда под названием SAO 206462 доказала, что это вовсе не так.
Необычный объект расположен в 460 световых годах от Земли, на него ученые наткнулись, когда искали экзопланеты. Обзор неба проводился с помощью телескопа Subaru на Гавайях. Астрономы ожидали увидеть “взрослые” планеты, вращающиеся вокруг молодой звезды. Но они нашли планеты, которые находились в стадии формирования.

Эти планеты формировались в околозвездном облаке из пыли и газа, которое простиралось примерно на 80 астрономических единиц, что вдвое превышает орбиту Плутона. В середине всего этого сумасшествия была найдена звезда SAO 206462.

Ученые считают, что частично необычную форму газопылевому диску вокруг звезды могли придать планеты по соседству. За каждый рукав отвечала отдельная планета. Тем не мнее SAO 206462 может по праву считаться звездой с самым странным околозвездным диском.

Звезда-галактика SAO 206462
Вокруг этой звезды вращаются целые планеты
Звезда из созвездия Центавра долго водила ученых вокруг пальца, прикидываясь совсем другим объектом.

Сперва астрономы решили, что видят перед собой тусклый белый карлик, который по сути, является остывающим трупом звезды, похожей на наше Солнце. Но позже оказалось, что изучаемая звезда обладает невероятной массой при небольших размерах.

Далее ученые выяснили, что звезда была невероятно холодной. Данные показали, что температура ее ядра составляет всего 6600 градусов (к примеру, температура Солнца достигает 15 млн градусов - Ред.).

Из-за таких низких температур вся звезда начинает вибрировать. Благодаря этому ученые выяснили, что находится внутри.

Звезда прятала под своей поверхностью углеродное ядро, которое кристаллизировалось. Иными словами, ядро звезды превратилось в огромный алмаз весом 10 миллиардов триллионов триллионов карат.

Алмазная звезда получила прозвище "Люси" в честь песни The Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds”.

Как выглядит звезда Люси: художественное видение
Ядро Люси, утверждают ученые, превратилось в огромный алмаз
Каждый астроном из Северного полушария Земли хорошо знает Вегу. Эта достаточно ярка звезда, которая открывает свой секрет, если посмотреть на нее сбоку.

Наблюдения показали, что звезда необычно сплющена. Астрономы считают, что это происходит из-за ее высокой скорости вращения. Вега совершает один оборот за чуть более 12 часов. Во время такого сверхвысокого вращения, вещество с поверхности звезды выбрасывается вокруг экватора.

А поскольку звездное вещество находится дальше от центра звезда — гравитация имеет на него меньшее влияние. Это приводит к тому, что температура одной части звезда становится холоднее и темнее. Такой процесс астрономы называют гравитационным потемнением.

С Земли звезда Вега выглядит стабильно яркой и круглой, но ее темное гало указывает на холодный экватор и сплющенную форму.
Как выглядит звезда Вега
Звезда Вега может сделать оборот за 12 часов из-за высокой скорости
В Млечном Пути находится гигант WR104, который вот-вот взорвется и возможно, отправит в сторону нашей планеты волну горячего газа и излучения. WR104 – это звезда Вольфа-Райе, которая находится в состоянии “за секунду” до взрыва сверхновой.

В ядре умирающей звезды совсем не осталось гелия, поэтому она сжигает тяжелые элементы, такие как кислород. Подобная реакция нарушает баланс между гравитацией и термоядерным синтезом, из-за чего она вынуждена "сбрасывать" внешние слои.

Для WR104 все завершится, когда в ее недрах закончится кислород. Тогда она взорвется сверхновой. Ученые не могут сказать точного времени, когда это может произойти – взрыв может случиться как завтра, так и через 8 тысяч лет.

Однако этот космический взрыв не будет похож ни на один другой, поскольку рядом с умирающей звездой находится еще одна. Они взаимодействуют друг с другом, раскручивая звездные ветры до невероятной скорости.

Некоторые ученые считают, что потенциальный взрыв может быть направлен в сторону Земли. Хотя сверхновая не может причинить вред нашей планете, существует другая опасность – гамма-всплеск. К счастью, для этого требуется очень специфическая и маловероятная цепочка событий.
Звезда Вольфа-Райе
Звезда WR104 "сжигает" кислород, а когда он закончится - взорвется сверхоновой
Эту звезду впервые открыл астроном-наблюдатель из Калифорнийского университета Иэр Аркави. Когда его команда впервые увидела iPFT14hls, она уже начала угасать.

Но вопреки всем ожиданиями, звезда iPFT14hls буквально восстала из мертвых. Дело в том, что сверхновые никогда не становятся снова яркими после того, как успели угаснуть. Но странная звезда продолжала разгораться, пока ее свет не стал ярче примерно в пять раз.

Все стало еще сложнее, когда астрономы проанализировали ее спектр, который указывает на скорость, состав и температуру звезды. Как оказалось, взрыв сверхновой эволюционировал в 10 раз медленнее, чем у других звезд. Это значит, что когда сверхновая выглядела 60-дневной, ей было уже 600 дней.

Ученые думают, что увиденная ими сверхновая могла быть даже еще старше. Дело в том, что в 1954 году в том же месте была зарегистрирована другая сверхновая.

“Мы никогда не видели двух взрывов на одном и том же участке неба с разницей в 60 лет. Мы до сих пор не понимаем, как возможно существование iPTF14hls”, — признается Аркави.
Звезда iPFT14hls
Звезда iPFT14hls сумела вернуть себе яркость после угасания
Ученые удивлены тем, что звезда iPFT14hls смогла вернуть себе яркость после угасания
Астрономы-любители еще в 2015 году отыскали экзопланету, которая вращалась вокруг звезды KIC 8462852.

“Данная звезда была типичной почти во всех отношениях, за исключением того, как менялась со временем ее яркость. Затмения этой звезды могли длиться дни, недели, месяцы, а иногда даже десятилетия”, — говорит руководитель исследования Табита Бояджян из Университета штата Луизиана.

Но нерегулярными были не только затмения звезды, но и ее яркость, которая как-то раз упала на 22%. Такой перепад, по словам ученых, не смогла бы объяснить даже планета, прошедшая перед звездой.

Но было еще одно объяснение, которое взбудоражило воображение общественности. Некоторые ученые предположили, что звезду окружает огромная инопланетная структура, которую также называют сферой Дайсона.

Бояджян со совей командой провела наблюдения за звездой в нескольких диапазонах волн. Если бы звезду окружала какая-то твердая структура, ее затмения были бы одинаковыми во всех диапазонах волн. Но наблюдения показали, что нечто, заслонявшее звезду, оказалось прозрачным в определенных диапазонах волн.