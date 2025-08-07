В Млечном Пути находится гигант WR104, который вот-вот взорвется и возможно, отправит в сторону нашей планеты волну горячего газа и излучения. WR104 – это звезда Вольфа-Райе, которая находится в состоянии “за секунду” до взрыва сверхновой.

В ядре умирающей звезды совсем не осталось гелия, поэтому она сжигает тяжелые элементы, такие как кислород. Подобная реакция нарушает баланс между гравитацией и термоядерным синтезом, из-за чего она вынуждена "сбрасывать" внешние слои.

Для WR104 все завершится, когда в ее недрах закончится кислород. Тогда она взорвется сверхновой. Ученые не могут сказать точного времени, когда это может произойти – взрыв может случиться как завтра, так и через 8 тысяч лет.

Однако этот космический взрыв не будет похож ни на один другой, поскольку рядом с умирающей звездой находится еще одна. Они взаимодействуют друг с другом, раскручивая звездные ветры до невероятной скорости.

Некоторые ученые считают, что потенциальный взрыв может быть направлен в сторону Земли. Хотя сверхновая не может причинить вред нашей планете, существует другая опасность – гамма-всплеск. К счастью, для этого требуется

