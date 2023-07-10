Такой была Солнечная система: обнаружена планета, создающая спиральные рукава вокруг звезды

Астрономы обнаружили новую огромную планету, которая создает такие же структуры, какие имеет наша галактика.

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Если посмотреть на фотографии Млечного Пути, то можно увидеть, что наша галактика имеет особые закрученные полосы из звезд, которые называются спиральными рукавами. Но примерно 30% протопланетных дисков, окружающих молодые звезды, также имеют спиральные рукава, и астрономы теперь выяснили, почему так происходит, пишет Universe Today.

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В протопланетных дисках вокруг молодых звезд появляются планеты и эти объекты пытаются тщательно изучить астрономы, ведь таким образом можно получить лучшее представление о том, как появилась наша Солнечная система. Ученые уже предполагали, что в протопланетных дисках спиральные рукава могут появиться в результате влияния протопланет, то есть планет, которые еще формируются. Но до сих пор доказательств этой теории не было.

Так выглядят протопланетные диски Фото: ESO

Но астрономы из университета штата Аризона, США, объявили о том, что им удалось обнаружить такую неуловимую протопланету, которая получила название MWC 758c. По размерам и массе она примерно в 2 раза больше Юпитера и вращается вокруг молодой звезды MWC 758 на расстоянии в 100 астрономических единиц от нее (то есть в 100 раз дальше, чем Земля находится от Солнца). Ученые считают, что именно эта планета отвечает за создание спиральных рукавов в протопланетном диске и это является доказательством давней теории.

По словам ученых, протопланетные диск по структуре чем-то похожи на молодые галактики. Это плоские диски из газа и пыли, которые вращаются вокруг общего центра. Но как происходит процесс появления спиральных рукавов в протопланетных дисках? Существует две теории.

Моделирование, которое показывает ,как планета создает спиральные рукава в протопланетном диске Фото: Universe Today

Одна теория гласит, что эти спиральные рукава формируются также, как подобные им в галактиках. То есть, гравитационная нестабильность внутри протопланетного диска вызывает колебания плотности вещества, что и приводит к появлению рукавов. Но проблема в том, что в отличие от галактик, где звезды взаимодействуют только гравитационно, газ внутри диска оказывает давление, которое может разрушить спиральную структуру.

Вторая же теория заключалась в том, что появление спиральных рукавов в протопланетном диске связано с присутствием здесь большой протопланеты. Этот объект должен создавать колебания и гравитационное притяжение, которое может вызвать образование рукавов. Но до этого открытия никто еще не находил такие протопланеты.

По словам ученых, звездная система MWC 758, в которой начался процесс формирования планет, очень похожа на нашу Солнечную систему. Хотя первой всего несколько миллионов лет, в то время как нашей системе уже 4,6 млрд лет. Ученые считают, что существует высокая вероятность того, что вокруг Солнца в самом начале развития Солнечной системы также были спиральные рукава.

Теперь ученые хотят продолжить свои наблюдения за новой планетой, чтобы лучше понять, как она сформировалась и как она влияет на спиральную структуру своей системы.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили самую древнюю структуру в "космической паутине". Ее длина составляет 3 млн световых лет.