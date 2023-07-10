Длиной в 3 млн световых лет. Обнаружена самая древняя структура в "космической паутине"

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили нитевидную структуру, которая является самой старой из всех известных.

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Ученые из Университета штата Аризона, США, с помощью телескопа Уэбб обнаружили скопление очень старых галактик, которые находятся в самой старой нити так называемой космической паутины и всех известных на сегодня, пишет Space.

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Если вам кажется, что все звезды, видимые в ночном небе распределены по космосу более или менее равномерно, то это не так. На самом деле все звезды вместе с галактиками являются частью гигантской так называемой космической паутины. Она связывает все галактики во Вселенной и между ее нитями находятся огромные пустоты.

По словам авторов нового исследования, им удалось обнаружить огромную нить из газа, которая состоит из 10 галактик, расположенных близко друг к другу. И эта нить тянется в космосе на впечатляющие 3 млн световых лет. Астрономы считают, что эта нитевидная структура является самой старой из всех известных на сегодняшний день.

По словам ученых, они были крайне удивлены тому насколько длинной и тонкой является эта нить, куда входят 10 галактик. Согласно исследованию, эта структура появилась примерно через 830 млн лет после Большого взрыва и крепкой основой этой нити является сверхмассивная черная дыра, окружающее вещество которой выделяет так много света, что получается квазар – самый яркий объект в космосе. По словам авторов открытия, именно благодаря этому квазару удалось обнаружить новую галактическую нить и оценить ее размеры и структуру.

Модель космической паутины Фото: ESA

Астрономы считают, что космическая паутина появилась благодаря черным дырам, которые с помощью своей гравитации притягивали материю и заставляли ее соединятся в этих нитевидных структурах. Гравитация удерживает эти нити из звезд, галактик, пыли и газа вместе.

Пока что ученые считают, что данная галактическая нить превратится в скопление галактик и будет чем-то похожа на скопление Волос Вероники, расположенное на расстоянии в 330 млн световых лет от нас. Это огромное скопление имеет примерный радиус в 10 млн световых лет, что в 100 раз больше, чем диаметр Млечного Пути.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб сделал снимок "призрачной" галактики, которая буквально "лопается" от суперпузырей. Новые наблюдения за космосом показывают, как новые звезды сильно меняют свои галактики.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самую старую из известных на сегодня черных дыр. Она появилась через 570 млн лет после Большого взрыва. Но пока что неизвестно, как именно эта черная дыра могла появиться в столь ранней истории космоса.