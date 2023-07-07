Телескоп Уэбб сделал снимок "призрачной" галактики: она буквально "лопается" от суперпузырей (фото)

Новые наблюдения за космосом показывают, как новые звезды сильно меняют свои галактики.

Related video

Звезды рождаются в молекулярных газовых облаках, где газ достаточно охладился, чтобы сжаться и под действием гравитации превратится в новые звезды. Но когда эти звезды начинают излучать свет, то они нагревают окружающий газ и таким образом появляются газовые суперпузыри, которые могут обнаружить астрономы. На новом изображении "призрачной" галактики, которое сделал космический телескоп Уэбб, можно впервые увидеть детальное изображение суперпузырей в данной галактике, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование, основанное на наблюдениях за суперпузырями, которые сделал телескоп Уэбб, а также другие телескопы, было опубликовано в издании The Astrophysical Journal Letters.

За галактикой M74 или NGC 628, которую еще называют "призрачной" галактикой, потому что она излучает мало света, телескоп Уэбб проводил наблюдения в рамках новой серии исследований дальнего космоса. Она расположена на расстоянии в 32 млн световых лет от нас.

Галактика М74 Фото: NASA

На новом снимке можно увидеть нити газа, которые составляют основу этой спиральной галактики. Но это не просто новый взгляд на галактику M74. Используя предыдущие данные наблюдений космического телескопа Хаббл и наземного телескопа VLT, ученые получили новый вид этой галактики и теперь видно, где именно новые звезды создают газовые суперпузыри и как они влияют на эволюцию галактики вместе с ними.

В рамках серии наблюдений за дальним космосом ученые изучали звездные скопления и пыль в 19 галактиках. За ними наблюдали также с помощью наземного радиотелескопа ALMA. Таким образом ученые хотят получить наиболее полное представление о том, как появляются новые звезды от начала и до конца этого процесса.

Радиотелескоп ALMA может обнаружить монооксид углерода (CO), чтобы увидеть, где находится холодный газ в галактиках. Но его чувствительность в четыре раза ниже, чем у телескопа Уэбб. Тем не менее астрономы обнаружили 85 газовых суперпузырей в 19 галактиках. При этом использовались также данные телескопа Хаббл.

Астрономы обнаружили 85 газовых суперпузырей в 19 галактиках Фото: NASA

Поскольку звезды формируются из холодного молекулярного газа, наблюдение за тем, как они воздействуют на окружающий газ, помогает понять, как звезды влияют на свое собственное формирование и изменяют его. Эти 85 суперпузырей представляют собой самую большую выборку молекулярных суперпузырей, обнаруженных в не очень далеких от нас галактиках, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, недалеко от Земли обнаружены две новые планеты. Астрономы обнаружили два мира, которые вращаются вокруг меньших, чем наше Солнце звезд.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самую далекую и самую старую из всех известных черных дыр. И у нее есть своя загадка.