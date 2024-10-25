В 665 трлн раз больше Солнца: получен снимок одного из самых массивных объектов во Вселенной (фото)

Астрономы получили изображение скопления галактик Персея, которое скрывает много интересных особенностей.

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С помощью телескопа в наземной обсерватории Джемини север, астрономы сделали фотографию части огромного скопления галактик Персея. Это один из самых массивных объектов во Вселенной и один из самых ярких в рентгеновском диапазоне света. Тысяч галактик находятся в огромном облаке горячего газа с температурой миллион градусов Цельсия. На снимке показаны несколько гигантских эллиптических галактик, пыльная спиральная галактика и несколько галактик, видимых с ребра. Некоторые из них взаимодействуют или сливаются со своими соседями, пишет Space.

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Скопление Персея, состоящее из тысяч галактик разных размеров и форм, имеет массу, которая в 665 триллионов раз больше массы Солнца. Этот один из самых массивных объектов во Вселенной находится на расстоянии от 240 до 250 млн световых лет от Земли. Также скопление Персея является одним из самых близких к нашей планете массивных скоплений галактик.

В центре изображения, где показана лишь часть скопления Персея, находится гигантская эллиптическая галактика NGC 1270. В ней уже давно не появляются новые звезды, и галактика состоит из старых, холодных красных звезд, которые придают ей особый оттенок. В центре галактики находится активная сверхмассивная черная дыра, масса которой в 12 млрд раз больше массы Солнца.

NGC 1270 является одной из самых массивных галактик в скоплении Персея, но она меньше, чем другая эллиптическая галактика в этом скоплении — NGC 1275. Ее не видно на новом снимке, но она является представителем класса ярчайшие галактики скопления. Гигантская галактика NGC 1275 находится в центре скопления Персея и все еще растет. Она поглощает примерно 13 млрд масс Солнца в виде водородного газа из окружающей среды скопления галактик.

С помощью телескопа в наземной обсерватории Джемини север, астрономы сделали фотографию части огромного скопления галактик Персея Фото: NOIRLab

NGC 1275 находится в самом центре масс скопления. Это центр, вокруг которого вращаются все галактики скопления Персея. Его окружает слабое гало рассеянного света, создаваемого звездами, вырванными из галактик. Это не только отдельные звезды, но и шаровые звездные скопления. Космический телескоп Евклид недавно обнаружил 70 000 шаровых скоплений в радиусе 1,6 млн световых лет от центра скопления Персея.

Гало рассеянного света называется внутренним светом скопления галактик. Считалось, что источником звезд, которые создают внутренний свет являются карликовые галактики, но в скоплении Персея слишком мало карликовых галактик. Телескоп Евклид обнаружил только 1100 таких объектов. Это не может объяснить очень большую яркость и протяженность гало рассеянного света. Поэтому астрономы считают, что источником этих звезд являются более массивные галактики.

Более обширная фотография скопления Персея, сделанная космическим телескопом Евклид Фото: ESA

Скопление Персея заполнено не только внутренним светом скопления, но внутренней средой скопления, которая представляет собой облако горячего газа, через которое должны перемещаться галактики.

Когда галактики проносятся через этот газ, то некоторые из них теряют водородный газ, необходимый для создания новых звезд. Поэтому спиральные галактики остаются такими же, как пыльная спиральная галактика, видимая слева на новом изображении. Из-за того, что в этих галактиках не появляются новые звезды, а старые звезды взрываются сверхновыми, галактики наполняются огромным количеством межзвездной пыли.

Что касается температуры межгалактического газа в скоплении Персея, то она составляет более 1 млн градусов Цельсия. Этот газ настолько горячий, что производит очень яркое рентгеновское излучение.

Как уже писал Фокус, математик-любитель обнаружил самое большое известное простое число, которое сложно даже представить. Через шесть лет после обнаружения предыдущего рекордного простого числа, обнаружено число, которое содержит колоссальные 41 024 320 десятичных цифр.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили необычайно яркий и очень короткий взрыв новой в соседней галактике. Такие взрывы происходят на мертвых звездах, когда те крадут газ у своих соседей. Но этот взрыв произошел в очень редкой звездной системе.