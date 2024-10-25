У 665 трлн разів більше за Сонце: отримано знімок одного з наймасивніших об'єктів у Всесвіті (фото)

Астрономи отримали зображення скупчення галактик Персея, яке приховує багато цікавих особливостей.

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За допомогою телескопа в наземній обсерваторії Джеміні північ, астрономи зробили фотографію частини величезного скупчення галактик Персея. Це один із наймасивніших об'єктів у Всесвіті та один із найяскравіших у рентгенівському діапазоні світла. Тисяч галактик знаходяться у величезній хмарі гарячого газу з температурою мільйон градусів Цельсія. На знімку показано кілька гігантських еліптичних галактик, запорошену спіральну галактику і кілька галактик, видимих з ребра. Деякі з них взаємодіють або зливаються зі своїми сусідами, пише Space.

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Скупчення Персея, що складається з тисяч галактик різних розмірів і форм, має масу, яка в 665 трильйонів разів більша за масу Сонця. Цей один із наймасивніших об'єктів у Всесвіті розташований на відстані від 240 до 250 млн світлових років від Землі. Також скупчення Персея є одним із найближчих до нашої планети масивних скупчень галактик.

У центрі зображення, де показана лише частина скупчення Персея, розташована гігантська еліптична галактика NGC 1270. У ній уже давно не з'являються нові зірки, і галактика складається зі старих, холодних червоних зірок, які надають їй особливого відтінку. У центрі галактики знаходиться активна надмасивна чорна діра, маса якої в 12 млрд разів більша за масу Сонця.

NGC 1270 є однією з наймасивніших галактик у скупченні Персея, але вона менша, ніж інша еліптична галактика в цьому скупченні — NGC 1275. Її не видно на новому знімку, але вона є представником класу найяскравіші галактики скупчення. Гігантська галактика NGC 1275 розташована в центрі скупчення Персея і все ще зростає. Вона поглинає приблизно 13 млрд мас Сонця у вигляді водневого газу з навколишнього середовища скупчення галактик.

За допомогою телескопа в наземній обсерваторії Джеміні північ, астрономи зробили фотографію частини величезного скупчення галактик Персея Фото: комета

NGC 1275 знаходиться в самому центрі мас скупчення. Це центр, навколо якого обертаються всі галактики скупчення Персея. Його оточує слабке гало розсіяного світла, створюваного зірками, вирваними з галактик. Це не тільки окремі зірки, а й кульові зоряні скупчення. Космічний телескоп Евклід нещодавно виявив 70 000 кульових скупчень у радіусі 1,6 млн світлових років від центру скупчення Персея.

Гало розсіяного світла називається внутрішнім світлом скупчення галактик. Вважалося, що джерелом зірок, які створюють внутрішнє світло є карликові галактики, але в скупченні Персея занадто мало карликових галактик. Телескоп Евклід виявив лише 1100 таких об'єктів. Це не може пояснити дуже велику яскравість і протяжність гало розсіяного світла. Тому астрономи вважають, що джерелом цих зірок є більш масивні галактики.

Ширша фотографія скупчення Персея, зроблена космічним телескопом Евклід Фото: ESA

Скупчення Персея заповнене не тільки внутрішнім світлом скупчення, а й внутрішнім середовищем скупчення, що являє собою хмару гарячого газу, через яку мають переміщатися галактики.

Коли галактики проносяться через цей газ, то деякі з них втрачають водневий газ, необхідний для створення нових зірок. Тому спіральні галактики залишаються такими ж, як пилова спіральна галактика, видима зліва на новому зображенні. Через те, що в цих галактиках не з'являються нові зірки, а старі зірки вибухають надновими, галактики наповнюються величезною кількістю міжзоряного пилу.

Що стосується температури міжгалактичного газу в скупченні Персея, то вона становить понад 1 млн градусів Цельсія. Цей газ настільки гарячий, що виробляє дуже яскраве рентгенівське випромінювання.

Як уже писав Фокус, математик-любитель виявив найбільше відоме просте число, яке складно навіть уявити. Через шість років після виявлення попереднього рекордного простого числа, виявлено число, яке містить колосальні 41 024 320 десяткових цифр.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили надзвичайно яскравий і дуже короткий вибух нової в сусідній галактиці. Такі вибухи відбуваються на мертвих зірках, коли ті крадуть газ у своїх сусідів. Але цей вибух стався в дуже рідкісній зоряній системі.