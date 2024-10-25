Математик-любитель виявив найбільше відоме просте число: його складно навіть уявити

Через шість років після виявлення попереднього рекордного простого числа, виявлено число, яке містить колосальні 41 024 320 десяткових цифр.

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Математик-любитель Люк Дюрант, учасник проєкту GIMPS із пошуку найбільших простих чисел Мерсенна, зміг виявити найбільше відоме просте число. Воно має на 16 млн десяткових цифр більше, ніж у попереднього рекордсмена, пише ScienceAlert.

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Згідно з теоремою Евкліда, простих чисел є нескінченна безліч. А отже, кількість найбільших простих чисел також нескінченна. На сьогоднішній день учасники проєкту GIMPS, в якому беруть участь, як вчені, так і математики-аматори, було виявлено вже 52 найбільших простих числа Мерсенна.

Учасники проєкту запускають програмне забезпечення на комп'ютерах у фоновому режимі і намагаються обчислити нове найбільше число, починаючи з 1996 року.

Простими числами називають ті числа, які більші за одиницю, і їх можна поділити без залишку тільки на одиницю або на самих себе. Кожне число, що більше одиниці, є або простим числом, або кратним простому числу.

Прості числа Мерсенна — це різновид чисел, які отримали назву на честь Марина Мерсенна, ченця, що жив у XVII столітті, який досліджував прості числа. Для отримання числа Мерсенна потрібно число 2 помножити саме на себе певну кількість разів, а потім відняти одиницю.

Для визначення нового найбільшого простого числа колишній співробітник компанії NVIDIA Люк Дюрант використовував тисячі серверів графічних процесорів у 17 країнах для запуску програмного забезпечення від свого імені.

У результаті було отримано найбільше відоме просте число, яке має на 16 млн десяткових знаків більше, ніж минулий рекордсмен, виявлений 6 років тому. Це число 2*136 279 841 — 1. Це число, що отримало назву M136279841, складається з 41 024 320 десяткових цифр. Для того, щоб обчислити це число, потрібно помножити число 2 саме на себе 136 279 841 раз, а потім відняти одиницю.

Минуле рекордне просте число, виявлене у 2018 році, називається M82589933 і воно складається з 24 862 048 десяткових цифр. Це число 2*82 589 933 — 1. Для отримання цього числа потрібно помножити число 2 саме на себе 82 589 933 рази, а потім відняти одиницю.

Найбільші прості числа можна використовувати для шифрування, але з появою нових квантових обчислень ці числа можуть уже й не знадобитися.

Як уже писав Фокус, незвичайний яскравий термоядерний вибух виявили в рідкісній системі поруч із Чумацьким Шляхом. Цей космічний вибух не тільки занадто яскравий для собі подібних, а й тривав менше, ніж зазвичай.

Також Фокус писав про те, що фізики просунулися вперед у розумінні такого дивного явища, як квантова заплутаність. У результаті нового експерименту вченим вдалося вперше провести вимірювання швидкості квантової заплутаності.