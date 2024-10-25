Математик-любитель обнаружил самое большое известное простое число: его сложно даже представить

Через шесть лет после обнаружения предыдущего рекордного простого числа, обнаружено число, которое содержит колоссальные 41 024 320 десятичных цифр.

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Математик-любитель Люк Дюрант, участник проекта GIMPS по поиску самых больших простых чисел Мерсенна, смог обнаружить самое большое известное простое число. Оно имеет на 16 млн десятичных цифр больше, чем у предыдущего рекордсмена, пишет ScienceAlert.

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Согласно теореме Евклида, простых чисел существует бесконечное множество. А значит количество самых больших простых чисел также бесконечно. На сегодняшний день участники проекта GIMPS, в котором принимают участие, как ученые, так и математики-любители, было обнаружено уже 52 самых больших простых числа Мерсенна.

Участники проекта запускают программное обеспечение на компьютерах в фоновом режиме и пытаются вычислить новое самое большое число начиная с 1996 года.

Простыми числами называют те числа, которые больше единицы, и их можно поделить без остатка только на единицу или на самих себя. Каждое число, которое больше единицы является либо простым числом, либо кратным простому числу.

Простые числа Мерсенна — это разновидность чисел, которые получили название в честь Марина Мерсенна, монаха, жившего в XVII веке, который исследовал простые числа. Для получения числа Мерсенна нужно число 2 умножить само на себя определенное количество раз, а затем вычесть единицу.

Для определения нового самого большого простого числа бывший сотрудник компании NVIDIA Люк Дюрант использовал тысячи серверов графических процессоров в 17 странах для запуска программного обеспечения от своего имени.

В результате было получено самое большое известное простое число, которое имеет на 16 млн десятичных знаков больше, чем прошлый рекордсмен, обнаруженный 6 лет назад. Это число 2*136 279 841 — 1. Это число, получившее название M136279841 состоит из 41 024 320 десятичных цифр. Для того, чтобы вычислить это число нужно умножить число 2 само на себя 136 279 841 раз, а затем вычесть единицу.

Прошлое рекордное простое число, обнаруженное в 2018 году, называется M82589933 и оно состоит из 24 862 048 десятичных цифр. Это число 2*82 589 933 — 1. Для получения этого числа нужно умность число 2 само на себя 82 589 933 раза, а затем вычесть единицу.

Самые большие простые числа можно использовать для шифрования, но с появлением новых квантовых вычислений эти числа могут уже и не пригодится.

Как уже писал Фокус, необычный яркий термоядерный взрыв обнаружили в редкой системе рядом с Млечным Путем. Этот космический взрыв не только слишком яркий для себе подобных, но и длился меньше, чем обычно.

Также Фокус писал о том, что физики продвинулись вперед в понимании такого странного явления, как квантовая запутанность. В результате нового эксперимента ученым удалось впервые провести измерение скорости квантовой запутанности.