Необычный яркий термоядерный взрыв обнаружили в редкой системе рядом с Млечным Путем (фото)

Этот космический взрыв не только слишком яркий для себе подобных, но и длился меньше, чем обычно.

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Астрономы обнаружили чрезвычайно яркий взрыв новой, который является одним из самых ярких, которые астрономы видели у белых карликов. Это необычное космическое событие произошло в редкой двойной звездной системе в галактике Малое Магелланово Облако, которая является спутником Млечного Пути. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

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Если сверхновые — это взрывы массивных звезд, которые достигли конца своей жизни, то новые — это взрыв на поверхности белых карликов. Это очень плотные остатки ядер таких звезд, как Солнце, которые возникли после смерти таких звезд. Иногда белые карлики существуют рядом с массивными старыми звездами в двойных системах и забирают у последних вещество. Когда это вещество накапливается в слишком большом количестве на поверхности белого карлика происходит термоядерный взрыв с выделением большого количества света.

Иногда белые карлики существуют рядом с массивными старыми звездами в двойных системах и забирают у последних вещество Фото: phys.org

Но существует очень редкий тип двойных звездных систем, которые состоят из звезды белого карлика и очень горячей молодой звезды. Всего на сегодняшний день астрономы обнаружили только 6 таким двойных систем и 4 из них находятся в галактике Малое Магелланово Облако.

Несколько космических телескопов зафиксировали появление чрезвычайно яркой вспышки в двойной системе CXOU J005245.0-722844, которая как раз и является одной из тех редких двойных звездных системе, описанных выше. Она находится в галактике Малое Магелланово Облако. Хотя эта система была обнаружена еще 20 лет назад, до сих пор о ней известно очень мало.

Галактика Малое Магелланово Облако Фото: NASA

Как показало исследование, вспышка света — это взрыв новой на белом карлике. Этот космический взрыв был не только чрезвычайно ярким, но и длился меньше двух недель. По словам астрономов, они наблюдали подобное взрывное событие в очень редкой звездной системе всего во второй раз за всю историю наблюдений за космосом.

Обычно взрывы новых не настолько яркие и продолжаются более 2 недель, а потому данное событие является очень странным и интригующим, что требует дальнейших наблюдений.

По словам астрономов, следующие наблюдения могут помочь обнаружить нюансы в базовой физике, которая стоит за образованием чрезвычайно ярких, но относительно коротких взрывов новых.

Ученые считают, что новое открытие является первым шагом к лучшему пониманию таких редких двойных звездных систем, и, возможно, того, почему их не обнаружили так много, хотя они должны быть распространенными во Вселенной.

Как уже писал Фокус, в космосе обнаружена одна из самых больших углеродных молекул. Молекула на основе углерода является самой большой, которую когда-либо обнаруживали с помощью радиотелескопов.

Также Фокус писал о том, что на Солнце произошел новый мощный выброс излучения, энергии и плазмы. Возможно, это приведет к появлению геомагнитной бури на Земле в ближайшие дни.