В космосе обнаружена одна из самых больших углеродных молекул: почему это важно (фото)

Молекула на основе углерода является самой большой, которую когда-либо обнаруживали с помощью радиотелескопов.

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Астрономы обнаружили одну из самых больших молекул на основе углерода, из всех найденных в космосе. Ее обнаружили в молекулярном газовом облаке Тельца, которое находится на расстоянии 430 световых лет от Земли. Новое открытие имеет важное значение, ведь дает дополнительные подсказки для решения давней загадки астрохимии: откуда берется углерод, строительный блок жизни? Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Space.

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Астрономы с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк обнаружили пирен – это тип большой, содержащей углерод молекулы, известной как полициклический ароматический углеводород (ПАУ). Это одни из самых распространенных сложных молекул в известной Вселенной. Обнаруженная молекула пирена является самой большой, которую когда-либо обнаруживали с помощью радиотелескопов.

Считается, что ПАУ составляют примерно 20% углерода, обнаруженного в космосе, и присутствуют на разных этапах жизни звезд, от их образования до смерти. Эти молекулы чрезвычайно устойчивы к ультрафиолетовому излучению и это позволяет им выжить в самых суровых условиях глубокого космоса.

Молекулярное облако Тельца Фото: NASA

Результат исследования показывает, что сложные органические молекулы, состоящие из углерода и водорода, вероятно, существовали в холодном газовом облаке, из которого возникла Солнечная система. Такие молекулы могли дать начало жизни на Земле, ведь углерод является одним из главных строительных блоков жизни.

Ученые начали поиск пирена и других ПАУ в молекулярном облаке Тельца после того, как пирен обнаружили в большом количестве в образцах, собранных с околоземного астероида Рюгу. А этот астероид является одним из остатков первичного материала, из которого была создана Солнечная система.

Таким образом ученые пришли к выводу, что ПАУ попали из молекулярного облака, создавшего Солнечную систему. В результате пирен был доступен для формирования основы углеродной жизни, когда она появилась на ранней Земле примерно 3,7 млрд лет назад.

Молекула пирена, состоящая из атомов углерода (черный цвет) и атомов водорода (белый цвет) Фото: Wikipedia

По словам ученых, ПАУ имеют схожие химические структуры со строительными блоками жизни. Если понять, как они образуются, то можно больше узнать о появлении жизни на Земле и формировании всей Солнечной системы.

Наблюдения показали, что молекулярном облаке Тельца очень много пирена и эти молекулы находятся в стабильном состоянии и не разрушаются. Интересен тот факт, что астрономы выяснили, что температура молекулярного облака составляет минус 263 градуса Цельсия. На Земле ПАУ формируются в результате процессов с очень высокой температурой, а именно в результате сжигания ископаемого топлива.

Поэтому факт обнаружения ПАУ в настолько холодной среде оказался очень неожиданным. Поэтому астрономы хотят, выяснить, могут ли ПАУ формироваться при низкой температуре или же они прибывают из другого места во Вселенной.

Как уже писал Фокус, на Солнце возникла новая мощная вспышка класса Х и на Земле случился блэкаут. Ученые считают, что в ближайшие дни в активном регионе солнечных пятен произойдет еще несколько масштабных взрывов, что может негативно повлиять на нашу планету.

Также Фокус писал о том, что впервые не в нашей галактике астрономы обнаружили такие необычные объекты, как коричневые карлики. Это не совсем планеты, но и не совсем звезды.