На Солнце возникла новая мощная вспышка класса Х: на Земле случился блэкаут (видео)
Ученые считают, что в ближайшие дни в активном регионе солнечных пятен произойдет еще несколько масштабных взрывов, что может негативно повлиять на нашу планету.
В последние недели Солнце не очень сильно проявляло свою активность, но 24 октября космический аппарат NASA SDO зафиксировал появление мощной вспышки на Солнце класса Х. Это самые сильные извержения излучения и энергии, которые возможны на нашей звезде, пишет Space.
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Вспышка класса Х3.3 возникла в активном регионе солнечных пятен под названием AR3869. Эти пятна сейчас перемещаются по поверхности Солнца и в ближайшие дни будут полностью направлены в сторону Земли.
В течение часа Солнце выбрасывало в космос потоки мощного рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которое попало на нашу планету 24 октября. Это излучение привело к появлению радиоблэкаута над Австралией и Юго-Восточной Азией. Это значит, что на некоторое время в этих регионах отсасывала коротковолновая радиосвязь. Такие отключения радиосвязи не являются редкостью во время мощных вспышек на Солнце. Дело в том, что излучение взаимодействует с частицами атмосферы Земли таким образом, что это приводит к блокированию радиосигналов.
Ученые, которые занимаются наблюдением за космической погодой, которую формирует активность Солнца, говорят, что мощная вспышка сопровождалась также корональным выбросом массы. Такие потоки плазмы часто вырываются в космос вместе с выбросами излучения и энергии на нашей звезде. Пока что точно неизвестно попадет ли эта плазма на Землю, ведь солнечные пятна в регионе AR3869 еще не полностью обращены в сторону Земли. Возможно, корональный выброс массы все же заденет нашу планету. Если это случится, то можно ожидать появление 26 или 27 октября геомагнитной бури на Земле.
Геомагнитные бури возникают в результате взаимодействия солнечной плазмы с магнитным полем Земли. Из-за этого полярные сияния, обычно видимые в северных широтах, можно наблюдать также и в средних широтах. Часто такие полярные сияния можно увидеть и в небе над Украиной.
Ученые считают, что в ближайшие дни в активном регионе солнечных пятен произойдет еще несколько масштабных взрывов, что может негативно повлиять на нашу планету. Дело в том, что регион AR3869. Скоро будет направлен в сторону Земли, когда переместится по поверхности Солнца.
Корональный выброс массы, который вырвется из Солнца в результате новых мощных вспышек с большой вероятностью точно врежется в Землю. Таким образом на следующей неделе могут возникнуть частые геомагнитные бури.
Напоминаем, что вспышки на Солнце происходят, когда магнитная энергия накапливается в атмосфере Звезды и происходит ее резкий выброс. Самые сильные вспышки относят к классу Х, а самые слабые к классу А. Между ними находятся вспышки класса С, М и В по мере уменьшения мощности выброшенной энергии и излучения. Каждый класс солнечных вспышек примерно в 10 раз сильнее предыдущего. Цифры возле названия класса показывают примерную мощность вспышки в диапазон от 1 до 10. Только вспышки класса Х могут иметь гораздо большие числовые обозначения. То есть бывают вспышки класса Х11 и так далее.
Фокус уже писал о том, сколько на самом деле людей побывали на Луне. Высадка на Луну двух астронавтов NASA в 1969 году не была последней, как предполагают некоторые люди.
Также Фокус писал о том, что новый спутник, предназначенный для наблюдения за извержениями на Солнце, сделал удивительные снимки коронального выброса массы на нашей звезде.