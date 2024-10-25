На Солнце возникла новая мощная вспышка класса Х: на Земле случился блэкаут (видео)

Ученые считают, что в ближайшие дни в активном регионе солнечных пятен произойдет еще несколько масштабных взрывов, что может негативно повлиять на нашу планету.

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В последние недели Солнце не очень сильно проявляло свою активность, но 24 октября космический аппарат NASA SDO зафиксировал появление мощной вспышки на Солнце класса Х. Это самые сильные извержения излучения и энергии, которые возможны на нашей звезде, пишет Space.

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Вспышка класса Х3.3 возникла в активном регионе солнечных пятен под названием AR3869. Эти пятна сейчас перемещаются по поверхности Солнца и в ближайшие дни будут полностью направлены в сторону Земли.

В течение часа Солнце выбрасывало в космос потоки мощного рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которое попало на нашу планету 24 октября. Это излучение привело к появлению радиоблэкаута над Австралией и Юго-Восточной Азией. Это значит, что на некоторое время в этих регионах отсасывала коротковолновая радиосвязь. Такие отключения радиосвязи не являются редкостью во время мощных вспышек на Солнце. Дело в том, что излучение взаимодействует с частицами атмосферы Земли таким образом, что это приводит к блокированию радиосигналов.

Ученые, которые занимаются наблюдением за космической погодой, которую формирует активность Солнца, говорят, что мощная вспышка сопровождалась также корональным выбросом массы. Такие потоки плазмы часто вырываются в космос вместе с выбросами излучения и энергии на нашей звезде. Пока что точно неизвестно попадет ли эта плазма на Землю, ведь солнечные пятна в регионе AR3869 еще не полностью обращены в сторону Земли. Возможно, корональный выброс массы все же заденет нашу планету. Если это случится, то можно ожидать появление 26 или 27 октября геомагнитной бури на Земле.

24 октября космический аппарат NASA SDO зафиксировал появление мощной вспышки на Солнце класса Х Фото: Скриншот

Геомагнитные бури возникают в результате взаимодействия солнечной плазмы с магнитным полем Земли. Из-за этого полярные сияния, обычно видимые в северных широтах, можно наблюдать также и в средних широтах. Часто такие полярные сияния можно увидеть и в небе над Украиной.

Ученые считают, что в ближайшие дни в активном регионе солнечных пятен произойдет еще несколько масштабных взрывов, что может негативно повлиять на нашу планету. Дело в том, что регион AR3869. Скоро будет направлен в сторону Земли, когда переместится по поверхности Солнца.

Вспышка класса Х3.3 возникла в активном регионе солнечных пятен под названием AR3869 Фото: NASA

Корональный выброс массы, который вырвется из Солнца в результате новых мощных вспышек с большой вероятностью точно врежется в Землю. Таким образом на следующей неделе могут возникнуть частые геомагнитные бури.

Напоминаем, что вспышки на Солнце происходят, когда магнитная энергия накапливается в атмосфере Звезды и происходит ее резкий выброс. Самые сильные вспышки относят к классу Х, а самые слабые к классу А. Между ними находятся вспышки класса С, М и В по мере уменьшения мощности выброшенной энергии и излучения. Каждый класс солнечных вспышек примерно в 10 раз сильнее предыдущего. Цифры возле названия класса показывают примерную мощность вспышки в диапазон от 1 до 10. Только вспышки класса Х могут иметь гораздо большие числовые обозначения. То есть бывают вспышки класса Х11 и так далее.

Фокус уже писал о том, сколько на самом деле людей побывали на Луне. Высадка на Луну двух астронавтов NASA в 1969 году не была последней, как предполагают некоторые люди.

Также Фокус писал о том, что новый спутник, предназначенный для наблюдения за извержениями на Солнце, сделал удивительные снимки коронального выброса массы на нашей звезде.