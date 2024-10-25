Сколько на самом деле людей побывали на Луне: их точно было больше, чем двое (видео)

Высадка на Луну двух астронавтов NASA в 1969 году не была последней, как предполагают некоторые люди.

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Одни сторонники теории заговора считают, что астронавты NASA никогда не были на Луне. Другие считают, что если даже высадка на Луну произошла в 1969 году, то почему люди никогда больше туда не возвращались? На самом деле программа "Аполлон" кроме того, что была очень сложной, она еще и очень дорого стоила. Несмотря на это на Луне побывали 12 человек в период с 1969 по 1972 год. Первыми людьми, побывавшими на поверхности Луны, стали Нил Армстронг и Базз Олдрин. Астронавты миссии "Аполлон-11" высадились на спутнике Земли 20 июля 1969 года. Далее представлен короткий обзор остальных миссий, пишет IFLScience.

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Высадка на Луну в рамках миссии "Аполлон-12"

Второй раз в истории посадку на Луну совершили астронавты NASA Чарльз Конрад и Алан Бин 19 ноября 1969 года в рамках миссии "Аполлон-12". Астронавты приземлились на посадочном модуле недалеко от роботизированного посадочного аппарата "Сервейер-3", который совершил посадку на Луне в апреле 1967 года. Конрад и Бин фактически вернули части этого аппарата на Землю. Также в рамках миссии "Аполлон-12" астронавты впервые использовали гамаки для сна в другом мире, чтобы спасть с большим комфортом.

Высадка на Луну в рамках миссии "Аполлон-14"

Высадка на спутник Земли астронавтов миссии "Аполлон-13" в апреле 1970 года не состоялась из-за серьезных технических проблем, возникших на космическом корабле. Поэтому астронавты NASA вернулись обратно на Землю. Но 5 февраля 1971 года состоялась третья в истории посадка на Луну, которую совершили астронавты миссии "Аполлон-14" Алан Шепард и Эдгар Митчелл. Шепард, кстати, был первым американцем, который побывал в космосе и до сих пор является самым старым человеком, который побывал на Луне. На момент высадки ему было 47 лет.

У этой миссии также возникли технические проблемы с космическим кораблем, но их удалось решить. В NASA боялись, что второй неудачный пилотируемый полет на Луну может поставить крест на всей программе "Аполлон", но этого, к счастью, не произошло.

Астронавты NASA, побывавшие на Луне Фото: NASA

Высадка на Луну в рамках миссии "Аполлон-15"

Очередную посадку на поверхность Луны 30 июля 1971 года осуществили астронавты NASA Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин, участники миссии "Аполлон-15".

Во время этой миссии астронавты впервые использовали лунный вездеход для перемещения по Луне. Скотт провел на Луне знаменитый эксперимент Галилея, который показывает, что объекты падают на поверхность с одинаковым ускорением независимо от массы. Для этого астронавт использовал перо и молоток.

Долгое время миссия "Аполлон-15" удерживала рекорд по наибольшему количеству людей, одновременно подвергавшихся воздействию вакуума космоса. Только в пошлом месяце этот рекорд побили участники частной миссии Polaris Dawn.

Пока Скотт и Ирвин находились на Луне, астронавт Альфред Уорден вышел в открытый космос, чтобы достать пленку из наружных камер командного модуля, пока тот находился на расстоянии 321 869 км от Земли.

Во время миссии "Аполлон-15" астронавты впервые использовали лунный вездеход для перемещения по Луне Фото: NASA

Высадка на Луну в рамках миссии "Аполлон-16"

21 апреля 1972 года на поверхность Луны высадились астронавты миссии "Аполлон-16" Джон Янг и Чарльз Дьюк. Эти двое провели на Луне почти 3 дня и собирали образцы лунной почвы. Астронавты привезли с Луны самый большой камень, который когда-либо доставляли со спутника Земли. Он весил 11,7 кг.

Высадка на Луну в рамках миссии "Аполлон-17"

Пока что последними двумя людьми, которые находились на Луне являются Юджин Сернан и Харрисон Шмитт. Астронавты NASA были участниками миссии "Аполлон-17" и приземлились на Луне 11 декабря 1972 года. Это была самая длительная пилотируемая миссия на Луну. Астронавты дальше всего уходили от посадочного модуля и привезли на Землю самое большое количество лунных камней. Кстати, Шмитт является первым человеком в истории, у которого проявилась аллергия на лунную пыль.

Места посадок астронавтов программы "Аполлон" Фото: NASA

Будущие пилотируемые миссии на Луну

Скорее всего сторонники теории заговора так и останутся при своем мнении относительно первых высадок астронавтов на Луну. Возможно, эти люди также найдут к чему придраться, когда NASA отправит новых астронавтов на спутник Земли в рамках программы "Артемида".

Как бы то ни было, NASA планирует отправить снова людей на Луну осенью 2026 года в рамках миссии "Артемида-3". До этого, в 2025 году астронавты миссии "Артемида-2" должны просто облететь Луну на космическом корабле. Далее планируются высадки на Луну до конца этого десятилетия, а также в начале следующего. В конце 2020-х годов NASA собирается построить на орбите вокруг Луны первую в истории космическую станцию, а где в середине 2030-х создать на поверхности Луны базу для постоянного пребывания астронавтов.

Как уже писал Фокус, извержение плазмы на Солнце увидел первый в мире особенный солнечный телескоп на орбите. Коронограф, установленный на спутнике GOES-19, является первым в мире прибором такого рода, который используется в космосе для наблюдения в режиме реального времени за взрывами на Солнце.

Также Фокус писал о том, что астрономы провели изучение необычного остатка сверхновой, который является следствием взрыва звезды, увиденного на Земле в 1181 году. Ученые создали первую подробную карту этого объекта и обнаружили необъяснимые особенности.