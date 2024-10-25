Скільки насправді людей побували на Місяці: їх точно було більше, ніж двоє (відео)

Висадка на Місяць двох астронавтів NASA 1969 року не була останньою, як припускають деякі люди.

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Одні прихильники теорії змови вважають, що астронавти NASA ніколи не були на Місяці. Інші вважають, що якщо навіть висадка на Місяць відбулася 1969 року, то чому люди ніколи більше туди не поверталися? Насправді програма "Аполлон" крім того, що була дуже складною, вона ще й дуже дорого коштувала. Попри це, на Місяці побували 12 осіб у період з 1969 по 1972 рік. Першими людьми, які побували на поверхні Місяця, стали Ніл Армстронг і Базз Олдрін. Астронавти місії "Аполлон-11" висадилися на супутнику Землі 20 липня 1969 року. Далі представлено короткий огляд інших місій, пише IFLScience.

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Висадка на Місяць у межах місії "Аполлон-12"

Вдруге в історії посадку на Місяць здійснили астронавти NASA Чарльз Конрад і Алан Бін 19 листопада 1969 року в рамках місії "Аполлон-12". Астронавти приземлилися на посадковому модулі недалеко від роботизованого посадкового апарату "Сервейєр-3", який здійснив посадку на Місяці у квітні 1967 року. Конрад і Бін фактично повернули частини цього апарату на Землю. Також у межах місії "Аполлон-12" астронавти вперше використовували гамаки для сну в іншому світі, щоб спати з більшим комфортом.

Висадка на Місяць у межах місії "Аполлон-14"

Висадка на супутник Землі астронавтів місії "Аполлон-13" у квітні 1970 року не відбулася через серйозні технічні проблеми, що виникли на космічному кораблі. Тому астронавти NASA повернулися назад на Землю. Але 5 лютого 1971 року відбулася третя в історії посадка на Місяць, яку здійснили астронавти місії "Аполлон-14" Алан Шепард і Едгар Мітчелл. Шепард, до речі, був першим американцем, який побував у космосі і досі є найстарішою людиною, яка побувала на Місяці. На момент висадки йому було 47 років.

У цієї місії також виникли технічні проблеми з космічним кораблем, але їх вдалося вирішити. У NASA боялися, що другий невдалий пілотований політ на Місяць може поставити хрест на всій програмі "Аполлон", але цього, на щастя, не сталося.

Астронавти NASA, які побували на Місяці Фото: NASA

Висадка на Місяць у межах місії "Аполлон-15"

Чергову посадку на поверхню Місяця 30 липня 1971 року здійснили астронавти NASA Девід Скотт і Джеймс Ірвін, учасники місії "Аполлон-15".

Під час цієї місії астронавти вперше використовували місячний всюдихід для переміщення по Місяцю. Скотт провів на Місяці знаменитий експеримент Галілея, який показує, що об'єкти падають на поверхню з однаковим прискоренням незалежно від маси. Для цього астронавт використовував перо і молоток.

Тривалий час місія "Аполлон-15" утримувала рекорд за найбільшою кількістю людей, які одночасно зазнавали впливу вакууму космосу. Тільки минулого місяця цей рекорд побили учасники приватної місії Polaris Dawn.

Поки Скотт та Ірвін перебували на Місяці, астронавт Альфред Ворден вийшов у відкритий космос, щоб дістати плівку із зовнішніх камер командного модуля, поки той перебував на відстані 321 869 км від Землі.

Під час місії "Аполлон-15" астронавти вперше використали місячний всюдихід для переміщення Місяцем Фото: NASA

Висадка на Місяць у межах місії "Аполлон-16"

21 квітня 1972 року на поверхню Місяця висадилися астронавти місії "Аполлон-16" Джон Янг і Чарльз Дьюк. Ці двоє провели на Місяці майже 3 дні і збирали зразки місячного ґрунту. Астронавти привезли з Місяця найбільший камінь, який коли-небудь доставляли із супутника Землі. Він важив 11,7 кг.

Висадка на Місяць у межах місії "Аполлон-17"

Поки що останніми двома людьми, які перебували на Місяці, є Юджин Сернан і Гаррісон Шмітт. Астронавти NASA були учасниками місії "Аполлон-17" і приземлилися на Місяці 11 грудня 1972 року. Це була найтриваліша пілотована місія на Місяць. Астронавти найдалі відходили від посадкового модуля і привезли на Землю найбільшу кількість місячних каменів. До речі, Шмітт є першою людиною в історії, у якої проявилася алергія на місячний пил.

Місця посадок астронавтів програми "Аполлон" Фото: NASA

Майбутні пілотовані місії на Місяць

Швидше за все прихильники теорії змови так і залишаться при своїй думці щодо перших висадок астронавтів на Місяць. Можливо, ці люди також знайдуть до чого причепитися, коли NASA відправить нових астронавтів на супутник Землі в межах програми "Артеміда".

Як би там не було, NASA планує відправити знову людей на Місяць восени 2026 року в межах місії "Артеміда-3". До цього, у 2025 році астронавти місії "Артеміда-2" мають просто облетіти Місяць на космічному кораблі. Далі плануються висадки на Місяць до кінця цього десятиліття, а також на початку наступного. Наприкінці 2020-х років NASA збирається побудувати на орбіті навколо Місяця першу в історії космічну станцію, а десь у середині 2030-х створити на поверхні Місяця базу для постійного перебування астронавтів.

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