Странные объекты: впервые за пределами Млечного Пути обнаружены не совсем звезды (видео)

Небольшие звездные объекты астрономы обнаружили в соседней галактике на расстоянии 200 000 световых лет от нас.

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Некоторые звездные объекты просто не имеют достаточно массы, чтобы превратиться в обычные звезды. Им не хватает массы, чтобы запустить термоядерный синтез в ядре. Такими странными звездными объектами являются коричневые карлики, которые больше, чем самая массивная планета и меньше, чем самая маленькая звезда. В Млечном Пути астрономы обнаружили уже 3000 коричневых карликов, но никогда не находили их за пределами нашей галактики. Результаты исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет IFLScience.

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Рядом с Млечным Путем на расстоянии 200 000 световых лет от нас находится галактика Малое Магелланово Облако. Астрономы направили космический телескоп Уэбб на молодое звездное скопление NGC 602, которое находится в этой галактике. Именно там ученые обнаружили первых коричневых карликов за пределами Млечного Пути.

Коричневые карлики представляют собой звездные объекты, которые рождаются так же, как и звезды из газовых облаков. Но они не набирают достаточно массы, чтобы начался термоядерный синтез водорода в ядре и произошло превращение в полноценную звезду. Поэтому, имея массу, которая больше в 13-75 раз, чем у Юпитера, коричневые карлики также являются родственниками планет газовых гигантов. Коричневые карлики находятся в свободном полете в космосе и не связаны гравитацией с другими звездами. С другой стороны, с газовыми гигантами их связывает наличие похожей атмосферы. Коричневые карлики больше, чем самые массивные планеты газовые гиганты и меньше, чем самая маленькая звезда.

Прошлые наблюдения с помощью космического телескопа Хаббл позволили астрономам обнаружить наличие в звездном скоплении NGC 602 очень молодых звезд, которые имеют очень маленькую массу. Но именно с помощью телескопа Уэбб удалось выяснить, что это коричневые карлики. Но пока что обнаруженные объекты находятся в статусе кандидатов в коричневые карлики, ведь нужно подтвердить данные наблюдений.

Отделить коричневые карлики от планет газовых гигантов можно с помощью процесса их формирования. Если объект формируется как звезда в результате гравитационного сжатия газового облака, то это коричневый карлик. Если же объект растет за счет накопления мелких частиц и газа, то это газовый гигант.

Астрономы считают, что эти объекты возникли как звезды, а потому являются коричневыми карликами.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что нейтронные звезды могут решить загадку темной материи. Физики предположили, что теоретические частицы аксионы, которые могут объяснить природу темной материи, могут накапливаться в плотных облаках вокруг нейтронных звезд.

Также Фокус писал о том, что на обратной стороне Луны ученые обнаружили наличие магматических структур, что поможет объяснить существенные отличия одной стороны спутника Земли от другой.