Незвичайний яскравий термоядерний вибух виявили в рідкісній системі поруч із Чумацьким Шляхом (фото)

Цей космічний вибух не тільки надто яскравий для схожих випадків, а й тривав менше, ніж зазвичай.

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Астрономи виявили надзвичайно яскравий вибух нової, який є одним із найяскравіших, що астрономи бачили у білих карликів. Ця незвичайна космічна подія сталася в рідкісній подвійній зоряній системі в галактиці Мала Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

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Якщо наднові — це вибухи масивних зірок, які досягли кінця свого життя, то нові — вибухи на поверхні білих карликів. Це дуже щільні залишки ядер таких зірок, як Сонце, які виникли після смерті таких зірок. Іноді білі карлики трапляються поруч із масивними старими зірками в подвійних системах і забирають в останніх речовину. Коли ця речовина накопичується в надто великій кількості, на поверхні білого карлика відбувається термоядерний вибух із виділенням великої кількості світла.

Іноді білі карлики існують поруч із масивними старими зірками в подвійних системах і забирають в останніх речовину Фото: phys.org

Але є дуже рідкісний тип подвійних зоряних систем, які складаються із зірки білого карлика та дуже гарячої молодої зірки. Загалом на сьогодні астрономи виявили тільки 6 таких подвійних систем і 4 з них розташовані в галактиці Мала Магелланова Хмара.

Кілька космічних телескопів зафіксували появу надзвичайно яскравого спалаху в подвійній системі CXOU J005245.0-722844, яка якраз і є однією з тих рідкісних подвійних зоряних системі, описаних вище. Вона розташована в галактиці Мала Магелланова Хмара. Хоча ця система була виявлена ще 20 років тому, досі про неї відомо дуже мало.

Галактика Мала Магелланова Хмара Фото: NASA

Як показало дослідження, спалах світла — це вибух нової на білому карлику. Цей космічний вибух був не тільки надзвичайно яскравим, а й тривав менше двох тижнів. За словами астрономів, вони спостерігали подібну вибухову подію в дуже рідкісній зоряній системі всього вдруге за всю історію спостережень за космосом.

Зазвичай вибухи нових не настільки яскраві та тривають понад 2 тижні, а тому ця подія є дуже дивною та гомтроцікавою, що потребує подальших спостережень.

За словами астрономів, наступні спостереження можуть допомогти виявити нюанси в базовій фізиці, яка стоїть за утворенням надзвичайно яскравих, але відносно коротких вибухів нових.

Вчені вважають, що нове відкриття є першим кроком до кращого розуміння таких рідкісних подвійних зоряних систем, і, можливо, того, чому їх не виявили так багато, хоча вони повинні бути поширеними у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, у космосі виявлено одну з найбільших вуглецевих молекул. Молекула на основі вуглецю є найбільшою, яку коли-небудь виявляли за допомогою радіотелескопів.

Також Фокус писав про те, що на Сонці стався новий потужний викид випромінювання, енергії та плазми. Можливо, це призведе до появи геомагнітної бурі на Землі найближчими днями.