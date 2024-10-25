У космосі виявлено одну з найбільших вуглецевих молекул: чому це важливо (фото)

Молекула на основі вуглецю є найбільшою, яку коли-небудь виявляли за допомогою радіотелескопів.

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Астрономи виявили одну з найбільших молекул на основі вуглецю, з усіх знайдених у космосі. Її виявили в молекулярній газовій хмарі Тельця, яка знаходиться на відстані 430 світлових років від Землі. Нове відкриття має важливе значення, адже дає додаткові підказки для вирішення давньої загадки астрохімії: звідки береться вуглець, будівельний блок життя? Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Space.

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Астрономи за допомогою радіотелескопа Грін-Бенк виявили пірен — це тип великої молекули, що містить вуглець і відома як поліциклічний ароматичний вуглеводень (ПАУ). Це одні з найпоширеніших складних молекул у відомому Всесвіті. Виявлена молекула пірену є найбільшою, яку коли-небудь виявляли за допомогою радіотелескопів.

Вважається, що ПАВ становлять приблизно 20% вуглецю, виявленого в космосі, і присутні на різних етапах життя зірок, від їхнього утворення до смерті. Ці молекули надзвичайно стійкі до ультрафіолетового випромінювання, і це дозволяє їм вижити в найсуворіших умовах глибокого космосу.

Молекулярна хмара Тельця Фото: NASA

Результат дослідження показує, що складні органічні молекули, які складаються з вуглецю та водню, ймовірно, існували в холодній газовій хмарі, з якої виникла Сонячна система. Такі молекули могли дати початок життю на Землі, адже вуглець є одним із головних будівельних блоків життя.

Учені почали пошук пірену та інших ПАВ у молекулярній хмарі Тельця після того, як пірен виявили у великій кількості в зразках, зібраних із навколоземного астероїда Рюгу. А цей астероїд є одним із залишків первинного матеріалу, з якого було створено Сонячну систему.

Таким чином вчені дійшли висновку, що ПАУ потрапили з молекулярної хмари, яка створила Сонячну систему. У результаті пірен був доступний для формування основи вуглецевого життя, коли воно з'явилося на ранній Землі приблизно 3,7 млрд років тому.

Молекула пірену, що складається з атомів вуглецю (чорний колір) і атомів водню (білий колір) Фото: Wikipedia

За словами вчених, ПАУ мають схожі хімічні структури з будівельними блоками життя. Якщо зрозуміти, як вони утворюються, то можна більше дізнатися про появу життя на Землі та формування всієї Сонячної системи.

Спостереження показали, що в молекулярній хмарі Тельця дуже багато пірену і ці молекули перебувають у стабільному стані та не руйнуються. Цікавим є той факт, що астрономи з'ясували, що температура молекулярної хмари становить мінус 263 градуси Цельсія. На Землі ПАВ формуються внаслідок процесів з дуже високою температурою, а саме внаслідок спалювання викопного палива.

Тому факт виявлення ПАУ в настільки холодному середовищі виявився дуже несподіваним. Тому астрономи хочуть з'ясувати, чи можуть ПАУ формуватися за низької температури, чи вони прибувають з іншого місця у Всесвіті.

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