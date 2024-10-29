В туманности Ориона телескоп NASA обнаружил планетобразующие диски вокруг не совсем звезд (фото)

Ученые нашли диски из газа и пыли, где рождаются планеты, которые существуют вокруг довольно странных астрономических объектов.

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Все новорожденные звезды окружены протопланетными дисками или проплидами, состоящими из газа и пыли, где формируются планеты. Ранее в туманности Ориона космический телескоп NASA обнаружил такие проплиды. Но новое исследование, проведенное с помощью космического телескопа NASA Уэбб показало, что проплиды также существуют вокруг не обычных звезд, а таких астрономических объектов, как коричневые карлики, которые являются не совсем звездами, и не совсем планетами. Исследование принято к публикации в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Все звезды рождают из огромных газовых облаков, а то что остается от этих облаков окружает новорожденную звезду. Это и есть протопланетный диск, где формируются планеты.

В туманности Ориона, расположенной на расстоянии 1300 световых лет от нас, находятся примерно 2000 новорожденных звезд. Но некоторые объекты в туманности Орион, которые возникли так же, как и обычные звезды, имеют слишком маленькую массу для того, чтобы запустить термоядерный синтез водорода в ядре. Поэтому такие не совсем звезды называются коричневыми карликами, и они по размеру похожи на самые маленькие звезды и на самые большие планеты.

Ученые не знали ранее существуют ли протопланетные диск вокруг коричневых карликов, учитывая необычность этих объектов. Но новые данные, полученные телескопом Уэбб, показывают, что некоторые проплиды, которые увидел телескоп Хаббл на самом деле окружают не обычные звезды, а именно коричневые карлики в туманности Ориона.

Исследование, проведенное с помощью космического телескопа NASA Уэбб показало, что проплиды также существуют вокруг не обычных звезд, а таких астрономических объектов, как коричневые карлики, которые являются не совсем звездами, и не совсем планетами Фото: NASA

Наблюдения показали, что примерно 20 объектов, которые считались звездами, являются коричневыми карликами. При этом масса самого маленького коричневого карлика составляет всего 0,5% массы Солнца или в 5 раз больше массы Юпитера.

Два коричневых карлика имеют массу 7,5% массы Солнца и это близкий параметр к самой минимальной массе, при которой термоядерный синтез водорода в ядре звездного объекта может быть запущен. Пока что ученые точно не знают, являются ли эти два объекта или очень большими коричневыми карликами или все же очень маленьким звездами.

Только двое из коричневых карликов из этого списка имеют протопланетные диски, и они являются наименее массивными проплидами, обнаруженными на сегодняшний день.

Астрономы считают, что будущие наблюдения за туманностью Ориона помогут найти гораздо больше проплидов вокруг коричневых карликов. Также ученые надеются определить наименьшую массу, которые могут иметь такие объекты. Эта информация поможет понять, как формируются коричневые карлики и как они связаны со звездами и планетами.

Также Фокус писал о том, что такое квантовая запутанность, которая противоречит здравому смыслу. Альберт Эйнштейн называл квантовую запутанность "жутким действием на расстоянии".

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