Большой взрыв наоборот: физики обнаружили связь между черными дырами и темной энергией

Ученые считают, что черные дыры хранят в себе загадочную форму энергии, которая управляет ускоренным расширением Вселенной.

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Астрофизики использовали прибор DESI, установленный на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик, США, и обнаружили, что черные дыры и загадочная темная энергия все-таки неразрывно связаны. Хотя это только предположение, которое еще нужно подтвердить, тем не менее оно приближает ученых к раскрытию тайны темной энергии. Исследование опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пишет Phys.

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13,8 млрд лет в первые мгновения после Большого взрыва таинственная энергия запустила ускоренное расширение Вселенной. В результате была создана известная нам материя. Предполагается, что эта энергия имела те же характеристики, что и темная энергия в современной Вселенной, которая отвечает за ускоренное расширение космоса. Хотя темная энергия составляет примерно 70% Вселенной, астрофизики точно не знают, что это такое.

Ученые использовали прибор DESI для поисков доказательств того, что темная энергия может храниться внутри черных дыр. Для этого были проведены наблюдения за десятками миллионов галактик, а также за тем, как быстро они отдаляются друг от друга. Эти же данные ученые использовали для вывода о том, как количество темной энергии меняется со временем.

Астрофизики сравнили эти данные с тем, сколько черных дыр образовывалось после смерти массивных звезд на протяжении всей истории Вселенной.

Оказалось, что количество темной энергии росло по мере появления новых черных дыр. Таким образом ученые пришли к выводу, что скорее всего, черные дыры являются источником темной энергии.

По словам ученых, такая же сильная гравитация в современной Вселенной, как и в ее начале существует только в центре черных дыр. Возможно, то, что произошло во первого этапа расширения Вселенной, происходит в обратном порядке. То есть во время смерти массивных звезд, когда они превращаются в черные дыры в результате гравитационного сжатия, происходит Большой взрыв, но наоборот.

Астрофизики говорят, что, если в черных дырах хранится темная энергия, они могут соединяться и расти вместе с расширяющейся Вселенной, что и вызывает ускоренное расширение космоса. Но увидеть напрямую это процесс невозможно, но теперь есть доказательства того, что это происходит на самом деле, говорят ученые.

Новые данные подтверждают гипотезу о том, что такое темная энергия, потому что увеличение ее количества с течением времени согласуется с тем, как количество и масса черных дыр также увеличивались.

Как уже писал Фокус, 120-летняя тайна инопланетного объекта подл названием "Черный рыцарь" имеет объяснение. Сторонники теории заговора считают, что вокруг нашей планеты вращается инопланетный космический корабль и источник этой легенды уходит в 1899 год.

Также Фокус писал о том, что астрономы раскрыли особенности струй, которые выпускают в космос сверхмассивные черные дыры на примере одного такого объекта в одной из самых ярких галактик.