Великий вибух навпаки: фізики виявили зв'язок між чорними дірами і темною енергією

Учені вважають, що чорні діри зберігають у собі загадкову форму енергії, яка керує прискореним розширенням Всесвіту.

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Астрофізики використовували прилад DESI, встановлений на телескопі в Національній обсерваторії Кітт-Пік, США, і виявили, що чорні діри і загадкова темна енергія все-таки нерозривно пов'язані. Хоча це тільки припущення, яке ще потрібно підтвердити, проте воно наближає вчених до розкриття таємниці темної енергії. Дослідження опубліковано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пише Phys.

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13,8 млрд років у перші миті після Великого вибуху таємнича енергія запустила прискорене розширення Всесвіту. У результаті було створено відому нам матерію. Передбачається, що ця енергія мала ті самі характеристики, що й темна енергія в сучасному Всесвіті, яка відповідає за прискорене розширення космосу. Хоча темна енергія становить приблизно 70% Всесвіту, астрофізики точно не знають, що це таке.

Вчені використовували прилад DESI для пошуків доказів того, що темна енергія може зберігатися всередині чорних дір. Для цього було проведено спостереження за десятками мільйонів галактик, а також за тим, як швидко вони віддаляються одна від одної. Ці ж дані вчені використовували для висновку про те, як кількість темної енергії змінюється з часом.

Астрофізики порівняли ці дані з тим, скільки чорних дір утворювалося після смерті масивних зірок протягом усієї історії Всесвіту.

Виявилося, що кількість темної енергії зростала в міру появи нових чорних дір. Отже, вчені дійшли висновку, що найімовірніше, чорні діри є джерелом темної енергії.

За словами вчених, така ж сильна гравітація в сучасному Всесвіті, як і на його початку, є тільки в центрі чорних дір. Можливо, те, що сталося під час першого етапу розширення Всесвіту, відбувається у зворотному порядку. Тобто під час смерті масивних зірок, коли вони перетворюються на чорні діри внаслідок гравітаційного стиснення, відбувається Великий вибух, але навпаки.

Астрофізики кажуть, що, якщо в чорних дірах зберігається темна енергія, вони можуть з'єднуватися і рости разом із Всесвітом, що розширюється, що і викликає прискорене розширення космосу. Але побачити безпосередньо цей процес неможливо, але тепер є докази того, що це відбувається насправді, кажуть учені.

Нові дані підтверджують гіпотезу про те, що таке темна енергія, тому що збільшення її кількості з плином часу узгоджується з тим, як кількість і маса чорних дір також збільшувалися.

Як уже писав Фокус, 120-річна таємниця інопланетного об'єкта під назвою "Чорний лицар" має пояснення. Прихильники теорії змови вважають, що навколо нашої планети обертається інопланетний космічний корабель і джерело цієї легенди сягає 1899 року.

Також Фокус писав про те, що астрономи розкрили особливості струменів, які випускають у космос надмасивні чорні діри, на прикладі одного такого об'єкта в одній із найяскравіших галактик.