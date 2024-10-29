"Чорний лицар" біля Землі: 120-річна таємниця інопланетного об'єкта має пояснення (фото)

Прихильники теорії змови вважають, що навколо нашої планети обертається інопланетний космічний корабель і джерело цієї легенди сягає 1899 року.

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Люди, які люблять теорії змови, вважають, що непізнаний об'єкт, який отримав назву "Чорний лицар", являє собою інопланетний космічний корабель, який обертається навколо Землі. Що це насправді? Про це пише Space.

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Уже багато років існує легенда, яку активно поширюють прихильники теорії змови про те, що за нами спостерігають інопланетяни з космосу і навколо Землі обертається непізнаний об'єкт інопланетного походження під назвою "Чорний лицар".

Прихильники теорії змови вважають, що минуло понад 120 років відтоді, як вперше було зафіксовано існування "Чорного лицаря". Ті, хто дотримується цієї теорії, посилаються на настільки розрізнені докази, що не зовсім зрозуміло, чому люди їх пов'язують разом. Але все це призвело до того, що деякі люди вірять, що NASA та уряд США насправді приховують факт існування не тільки інопланетян, а й їхнього корабля, який перебуває на низькій навколоземній орбіті.

Прихильники теорії змови вважають, що перший доказ існування "Чорного лицаря" з'явився 1899 року. Тоді американський винахідник та інженер Нікола Тесла виявив кілька незвичайних радіосигналів і припустив, що вони походять від розумної інопланетної цивілізації. Зараз учені вважають, що насправді цей сигнал прийшов із Землі і був неправильно інтерпретований.

Насправді легенда про "Чорного лицаря" набула величезної популярності 1998 року, коли астронавти NASA зробили знімок, на перший погляд, незвичайного космічного об'єкта на орбіті Фото: NASA

Також прихильники теорії змови вважають, що на початку ХХ століття різні вчені отримували незвичні радіосигнали, які не змогли пояснити, і також пов'язують їх із космічним кораблем інопланетян. Але всі ці явища зараз уже пояснили вчені і вони не мають нічого спільного з позаземними цивілізаціями.

Насправді легенда про "Чорного лицаря" набула шаленої популярності 1998 року, коли астронавти NASA зробили знімок, на перший погляд, незвичайного космічного об'єкта на орбіті. Цей знімок зробили астронавти шаттла "Індевор", який доставив на орбіту перший американки модуль майбутньої МКС — "Юніті". Його зістикували з російським модулем "Зоря" і в такий спосіб почалося складання Міжнародної космічної станції (МКС).

На фотографії астронавтів, яку опублікувало NASA, було видно чорний об'єкт, що летів над Землею на низькій навколоземній орбіті. Саме з цього моменту теорія про "Чорного лицаря" стала масовою. Прихильники і теорії змови включили цю фотографію до списку багатьох так званих доказів існування інопланетного космічного корабля на орбіті.

Насправді цей об'єкт не має жодного стосунку до інопланетян Фото: NASA

Насправді цей об'єкт не має жодного стосунку до інопланетян. За словами Джеймса Оберга, колишнього співробітника NASA, цей об'єкт є одним із чотирьох теплоізоляційних чохлів, призначених для захисту модуля "Юніті".

Під час одного з виходів у відкритий космос із шаттла "Індевор" астронавт Джеррі Росс випадково загубив теплоізоляційний чохол, і він полетів далі в космос. Цей чорний об'єкт, що втік, був внесений до каталогу космічного сміття NASA під номером 025570. Кілька днів потому об'єкт впав з орбіти і згорів в атмосфері Землі.

Попри те, що NASA давно пояснило, чим насправді є так званий "Чорний лицар", легенда про космічний корабель інопланетян на орбіті Землі продовжує жити далі.

Як уже писав Фокус, компанія Boeing розглядає продаж космічного бізнесу. Обговорення про можливий продаж космічного бізнесу, зокрема й програми Starliner, перебувають на ранній стадії.

Також Фокус писав про те, що інопланетяни, нехай і в не дуже складній формі, але все ж таки можуть існувати у відкритому космосі, вважають учені. Тобто, для життя таким істотам не обов'язково потрібна така планета, як Земля. Просто потрібні необхідні умови в навколишньому космосі.