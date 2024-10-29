"Черный рыцарь" возле Земли: 120-летняя тайна инопланетного объекта имеет объяснение (фото)

Сторонники теории заговора считают, что вокруг нашей планеты вращается инопланетный космический корабль и источник этой легенды уходит в 1899 год.

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Люди, которые любят теории заговора, считают, что неопознанный объект, получивший название "Черный рыцарь", представляет собой инопланетный космический корабль, который вращается вокруг Земли. Что это на самом деле? Об этом пишет Space.

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Уже много лет существует легенда, которую активно распространяют сторонники теории заговора о том, что за нами наблюдают инопланетяне из космоса и вокруг Земли вращается непознанный объект инопланетного происхождения под названием "Черный рыцарь".

Сторонники теории заговора полагают, что прошло более 120 лет с тех пор, как впервые было зафиксировано существование "Черного рыцаря". Те, кто придерживается этой теории, ссылаются на настолько разрозненные доказательства, что не совсем понятно, почему люди их связывают вместе. Но все это привело к тому, что некоторые люди верят, что NASA и правительство США на самом деле скрывают факт существования не только инопланетян, но и их корабля, который находится на низкой околоземной орбите.

Сторонники теории заговора считают, что первое доказательство существования "Черного рыцаря" появилось в 1899 году. Тогда американский изобретатель и инженер Никола Тесла обнаружил несколько необычных радиосигналов и предположил, что они исходят от разумной инопланетной цивилизации. Сейчас ученые считают, что на самом деле этот сигнал пришел с Земли и был неправильно интерпретирован.

На самом деле легенда о "Черном рыцаре" приобрела огромную популярность в 1998 году, когда астронавты NASA сделали снимок, на первый взгляд, необычного космического объекта на орбите Фото: NASA

Также сторонники теории заговора считают, что в начале ХХ века разные ученые получали необычные радиосигналы, которые не смогли объяснить и также связывают их с космическим кораблем инопланетян. Но все эти явления сейчас уже объяснили ученые и они не имеют ничего общего с внеземными цивилизациями.

На самом деле легенда о "Черном рыцаре" приобрела огромную популярность в 1998 году, когда астронавты NASA сделали снимок, на первый взгляд, необычного космического объекта на орбите. Этот снимок сделали астронавты шаттла "Индевор", который доставил на орбиту первый американки модуль будущей МКС – "Юнити". Его состыковали с российским модулем "Заря" и таким образом началась сборка Международной космической станции (МКС).

На фотографии астронавтов, которую опубликовало NASA, был виден черный объект, который лет над Землей на низкой околоземной орбите. Именно с этого момента теория о "Черном рыцаре" стала массовой. Сторонники и теории заговора включили эту фотографию в список многих так называемых доказательств существования инопланетного космического корабля на орбите.

На самом деле этот объект не имеет никакого отношения к инопланетянам Фото: NASA

На самом деле этот объект не имеет никакого отношения к инопланетянам. По словам Джеймса Оберга, бывшего сотрудника NASA, этот объект является одним из четырех теплоизолирующих чехлов, предназначенных для защиты модуля "Юнити".

Во время одного из выходов в открытый космос с шаттла "Индевор" астронавт Джерри Росс случайно потерял теплоизолирующий чехол, и он улетел дальше в космос. Этот сбежавший черный объект был внесен в каталог космического мусора NASA под номером 025570. Несколько дней спустя объект упал с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

Несмотря на то, что NASA давно объяснило, чем на самом деле является так называемый "Черный рыцарь", легенда о космическом корабле инопланетян на орбите Земли продолжает жить дальше.

Как уже писал Фокус, компания Boeing рассматривает продажу космического бизнеса. Обсуждения о возможной продаже космического бизнеса, в том числе и программы Starliner, находятся на ранней стадии.

Также Фокус писал о том, что инопланетяне, пускай и в не очень сложной форме, но все же могут существовать в открытом космосе, считают ученые. То есть, для жизни таким существам не обязательно нужна такая планета, как Земля. Просто нужны необходимые условия в окружающем космосе.