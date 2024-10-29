У туманності Оріона телескоп NASA виявив планетоутворювальні диски навколо не зовсім зірок (фото)

Науковці знайшли диски з газу та пилу, де народжуються планети, що існують навколо доволі дивних астрономічних об'єктів.

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Усі новонароджені зірки оточені протопланетними дисками або проплидами, що складаються з газу і пилу, де формуються планети. Раніше в туманності Оріона космічний телескоп NASA виявив такі проплиди. Але нове дослідження, проведене за допомогою космічного телескопа NASA Вебб показало, що проплиди також існують навколо не звичайних зірок, а таких астрономічних об'єктів, як коричневі карлики, які є не зовсім зірками, і не зовсім планетами. Дослідження прийнято до публікації в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Усі зірки народжують із величезних газових хмар, а те, що залишається від цих хмар, оточує новонароджену зірку. Це і є протопланетний диск, де формуються планети.

У туманності Оріона, розташованій на відстані 1300 світлових років від нас, знаходяться приблизно 2000 новонароджених зірок. Але деякі об'єкти в туманності Оріон, які виникли так само, як і звичайні зірки, мають занадто маленьку масу для того, щоб запустити термоядерний синтез водню в ядрі. Тому такі не зовсім зірки називаються коричневими карликами, і вони за розміром схожі на найменші зірки і на найбільші планети.

Учені не знали раніше, чи існують протопланетні диски навколо коричневих карликів, з огляду на незвичність цих об'єктів. Але нові дані, отримані телескопом Вебб, показують, що деякі проплиди, які побачив телескоп Габбл, насправді оточують не звичайні зірки, а саме коричневі карлики в туманності Оріона.

Дослідження, проведене за допомогою космічного телескопа NASA Вебб показало, що проплиди також існують навколо не звичайних зірок, а таких астрономічних об'єктів, як коричневі карлики, що є не зовсім зірками, і не зовсім планетами... Фото: NASA

Спостереження показали, що приблизно 20 об'єктів, які вважалися зірками, є коричневими карликами. При цьому маса найменшого коричневого карлика становить лише 0,5% маси Сонця або в 5 разів більша за масу Юпітера.

Два коричневі карлики мають масу 7,5% маси Сонця, і це близький параметр до наймінімальнішої маси, за якої термоядерний синтез водню в ядрі зоряного об'єкта може бути запущений. Поки що вчені достеменно не знають, чи є ці два об'єкти або дуже великими коричневими карликами, або все ж таки дуже маленькими зірками.

Тільки двоє з коричневих карликів із цього списку мають протопланетні диски, і вони є найменш масивними проплідами, виявленими на сьогоднішній день.

Астрономи вважають, що майбутні спостереження за туманністю Оріона допоможуть знайти набагато більше проплидів навколо коричневих карликів. Також учені сподіваються визначити найменшу масу, які можуть мати такі об'єкти. Ця інформація допоможе зрозуміти, як формуються коричневі карлики і як вони пов'язані із зірками та планетами.

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