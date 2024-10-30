"Вояджер-1" не хочет общаться с Землей: NASA пришлось включить передатчик, не работавший с 1981 года

У космического зонда NASA снова появились серьезные проблемы в 24 млрд километрах от Земли.

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Зонда NASA "Вояджер-1", который совсем недавно оправился от серьезного сбоя, снова прекратил отправлять данные на Землю, пишет Gizmodo.

Согласно заявлению NASA, аппарат на некоторое время остался без связи с Землей после отключения одного из своих радиопередатчиков. "Вояджер-1" пришлось переключить на второй радиопередатчик, который не включался на зонде с 1981 года. Ученые надеются, что это временная мера, пока они не выяснят причину сбоя.

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Летная команда "Вояджер-1" первой обнаружила проблемы у аппарата, когда он не ответил на команду с Земли. Еще 16 октября команда использовала массив радиоантенн Deep Space Network (DSN) NASA, чтобы выключить один из приборов зонда.

После этого "Вояджер-1" должен был передать инженерные данные команде, которые должны были показать, как аппарат выполнил команду с Земли. Этот процесс занимает пару дней, так как сигналу требуется около 23 часов, чтобы преодолеть 24 млрд километров до зонда. Вместо этого на зонде запустилась система защиты от сбоев.

Эта система, чтобы сохранить энергию аппарата, снизила скорость, с которой радиопередатчик отправлял данные обратно. Но такая экономия энергии также изменила радиосигнал X-диапазона, диапазон частот в пределах электромагнитного спектра, который улавливают антенны DSN.

Летная команда смогла слабый сигнал, но после связь с "Вояджер-1" полностью пропала. Видимо, система защиты от сбоев полностью отключила передатчик X-диапазона.

Космическому аппарату пришлось переключиться на второй радиопередатчик S-диапазона, который потребляет меньше энергии, но также его сигнал намного слабее. Он не использовался с 1981 года, команда не была уверена, что этот сигнал вообще удастся обнаружить, так как за это время "Вояджер-1" проделал огромный путь.

Теперь команда NASA работает над поиском ошибки, которая могла запустить систему защиты от сбоев.

Космическая аппарат "Вояджер-1" был запущен еще в 1977 году, что произошло почти через месяц после того, как его близнец "Вояджер-2" начал собственное путешествие.

"Вояджер-1" находится в полете уже 47 лет, что несомненно сказалось на состоянии межзвездного зонда. Инженерам NASA уже не раз приходилось придумывать нестандартные решения проблем, чтобы сохранить культовую миссию.

Напомним, NASA снова удалось спасти "Вояджер-1" в межзвездном пространстве. 47-летний самый далекий аппарат NASA в который раз пришлось немного починить, чтобы он мог связываться с Землей.