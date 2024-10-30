"Вояджер-1" не хоче спілкуватися із Землею: NASA довелося увімкнути передавач, який не працював із 1981 року

У космічного зонда NASA знову з'явилися серйозні проблеми за 24 млрд кілометрів від Землі.

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Зонд NASA "Вояджер-1", який зовсім недавно оговтався від серйозного збою, знову припинив відправляти дані на Землю, пише Gizmodo.

Згідно із заявою NASA, апарат на деякий час залишився без зв'язку із Землею після відключення одного зі своїх радіопередавачів. "Вояджер-1" довелося перемикнути на другий радіопередавач, який не вмикався на зонді з 1981 року. Вчені сподіваються, що це тимчасовий захід, поки вони не з'ясують причину збою.

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Льотна команда "Вояджер-1" першою виявила проблеми в апарата, коли він не відповів на команду із Землі. Ще 16 жовтня команда використовувала масив радіоантен Deep Space Network (DSN) NASA, щоб вимкнути один із приладів зонда.

Після цього "Вояджер-1" мав передати інженерні дані команді, які мали показати, як апарат виконав команду із Землі. Цей процес займає кілька днів, оскільки сигналу потрібно близько 23 годин, щоб подолати 24 млрд кілометрів до зонда. Замість цього на зонді запустилася система захисту від збоїв.

Ця система, щоб зберегти енергію апарата, знизила швидкість, з якою радіопередавач відправляв дані назад. Але така економія енергії також змінила радіосигнал X-діапазону, діапазон частот у межах електромагнітного спектра, який уловлюють антени DSN.

Льотна команда змогла отримати слабкий сигнал, але потім зв'язок із "Вояджер-1" повністю зник. Мабуть, система захисту від збоїв повністю відключила передавач X-діапазону.

Космічному апарату довелося перемикнутися на другий радіопередавач S-діапазону, який споживає менше енергії, але також його сигнал набагато слабший. Його не використовували з 1981 року, команда не була впевнена, що цей сигнал узагалі вдасться виявити, оскільки за цей час "Вояджер-1" пройшов величезний шлях.

Тепер команда NASA працює над пошуком помилки, яка могла запустити систему захисту від збоїв.

Космічний апарат "Вояджер-1" було запущено ще 1977 року, що сталося майже через місяць після того, як його близнюк "Вояджер-2" розпочав власну подорож.

"Вояджер-1" перебуває в польоті вже 47 років, що безсумнівно позначилося на стані міжзоряного зонда. Інженерам NASA вже не раз доводилося придумувати нестандартні розв'язання проблем, щоб зберегти культову місію.

Нагадаємо, NASA знову вдалося врятувати "Вояджер-1" у міжзоряному просторі. 47-річний найдальший апарат NASA вкотре довелося трохи полагодити, щоб він міг зв'язуватися із Землею.