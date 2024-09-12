Складна ситуація: NASA знову вдалося врятувати "Вояджер-1" у міжзоряному просторі (фото)

47-річний найдальший апарат NASA вкотре довелося трохи полагодити, щоб він міг зв'язуватися із Землею.

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Запущений 1977 року космічний апарат "Вояджер-1" покинув Сонячну систему 12 років тому і зараз перебуває в міжзоряному просторі. Це найдальший дослідницький зонд людства, який перебуває далі, ніж його напарник "Вояджер-2". За останні роки вже неодноразово вченим з NASA доводилося проводити дистанційний ремонт "Вояджера-1", щоб він міг продовжувати свою місію і надсилати дані з глибокого космосу. Цього разу в зонда виникли проблеми з двигунами, що не давало змоги йому бути спрямованим точно на Землю під час надсилання повідомлень. Якби вченим не вдалося розв'язати цю проблему, то "Вояджер-1" далі летів би на самоті без підтримки із Землі. Але на щастя, у вчених NASA вийшло все виправити, пише Space.

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Дані, які надсилає "Вояджер-1" мають величезне значення для астрономії, адже завдяки повідомленням зонда науковці отримують більше інформації про міжзоряне середовище. Це те місце, яке знаходиться за межами Сонячної системи.

Вулкан на супутнику Юпітера Іо, вперше виявлений "Вояджером-1" Фото: NASA

З огляду на вік апарата не дивно, що всі його системи вже сильно застаріли і зношені, хоча наукові прилади, що залишилися, ще функціонують. Уже понад 20 років постійно засмічується паливна трубка двигунів "Вояджер-1" через побічний продукт у вигляді діоксиду кремнію в його паливних баках.

Таким побачив Юпітер "Вояджер-1" Фото: NASA

У зонда є три рухові системи: дві призначені для орієнтації апарата і одна — для корекції траєкторії польоту в космосі. Паливна трубка в руховій системі для орієнтації апарата почала засмічуватися у 2022 році, тому цю функцію вчені поклали на другу подібну систему. Вона почала виходити з ладу у 2018 році, а тому всі маневри, які стосуються орієнтації зонда в космосі, стала виконувати рухова система, яка використовується для корекції курсу. Ці зміни вчені дистанційно внесли із Землі. Але й паливна трубка цієї системи також стала сильно засмічуватися.

Таким побачив Сатурн "Вояджер-1" Фото: NASA

Таким чином "Вояджеру-1" стало дедалі важче і важче перебувати в точно оберненому до Землі положенні, коли він посилає свої повідомлення. Щоб вирішити цю проблему вчені з NASA вирішили знову увімкнути одну з рухових систем орієнтації зонда, щоб вирівняти його в потрібне положення.

Але у "Вояджера-1" вже не так добре працює його ядерний генератор, який забезпечує зонд енергією, а тому нешвидкі обігрівачі вже відключилися. Вони потрібні для того, щоб підтримувати потрібну температуру приладів апарата в дуже холодному глибокому космосі.

Давно відключена рухова система була настільки холодною, що її увімкнення могло призвести до пошкодження космічного апарата. Але вчені з'ясували, що якщо увімкнути всього на годину один з обігрівачів, то цього буде достатньо для запуску рухової системи орієнтації і це не зашкодить зонду. У результаті вченим вдалося змінити напрямок "Вояджер-1" і тепер його антени спрямовані точно на Землю.

NASA планує підтримувати роботу "Вояджер-1" принаймні до 2027 року Фото: Земля Вояджер

NASA планує підтримувати роботу "Вояджер-1" принаймні до 2027 року, коли можна буде відзначити 50-річчя найвіддаленішого людського апарату в космосі.

Як уже писав Фокус, новий величезний вулкан, що вивергає лаву, було виявлено на супутнику Юпітера Іо. У період між дослідженнями двох космічних апаратів, які вивчають самий вулканічний світ Сонячної системи, з'явився вулкан, що викидає лаву на 100 кілометрів.

Також Фокус писав про те, що величезний астероїд Апофіс все ще може зіткнутися із Землею. Нове дослідження показує, що ризик зіткнення небезпечного астероїда з нашою планетою все ще зберігається, хоча вважається, що камінь має пролетіти повз.