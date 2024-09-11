Новий величезний вулкан, що вивергає лаву, було виявлено на супутнику Юпітера Іо (фото)

У період між дослідженнями двох космічних апаратів, які вивчають найвулканічніший світ Сонячної системи, з'явився вулкан, що викидає лаву на 100 кілометрів.

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На супутнику Юпітера Іо з'явився новий вулкан із потоками лави, що поширюються поверхнею на 100 км. Він утворився за 27 років, які минули між дослідженнями вулканічного світу двома космічними апаратами, пише New Scientist.

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Астрономи вперше отримали детальні фотографії найвулканічно активнішого світу в Сонячній системі, супутника Юпітера Іо, за допомогою космічного апарата "Галілео". Він вивчав Юпітер і його супутники в період з 1995-го до 2003 року.

Космічний апарат "Юнона", який обертається навколо Юпітера з 2016 року, робив ще детальніші фотографії Іо протягом 2023 і 2024 років. Так було зібрано дані про різкі зміни на поверхні супутника Юпітера з часів його дослідження зондом "Галілео". Також апарат "Юнона" зміг краще вивчити північну й південну частину Іо, які не зміг добре дослідити "Галілео".

На фотографії зонда "Юнона", зробленій у лютому 2024 року, помітно новий вулкан, якого не було на фотографії зонда "Галілео", зробленій 1997 року. Довгі тонкі потоки лави течуть на захід і південний захід від вулкана приблизно на 100 км. На схід від вулкана розташоване дифузне червоне відкладення розміром приблизно 60 на 90 км, яке, ймовірно, є сіркою, викинутою з жерла вулкана.

На світлині зонда "Юнона", зробленій у лютому 2024 року (праворуч) видно новий вулкан, якого не було на світлині зонда "Галілео", зробленій 1997 року (ліворуч) Фото: NASA

Вулкан виявили під час вивчення даних зонда "Юнона" Майкл Ревайн і його колеги з американської компанії Malin Space Science Systems, яка займається створенням приладів для космічних апаратів. Про це відкриття Ревайн повідомив на науковій конференції Europlanet Science Congress, що триває у Берліні, столиці Німеччини. Результати дослідження демонструють додаткові докази того, наскільки вулканічно активним є супутник Іо.

Ревайн і його команда також виявили кілька нових гір на Іо, деякі з яких, мабуть, мають висоту 7 км і майже вертикальні схили.Не всі на конференції були переконані, що такі круті високі структури можуть бути реальними, адже це може бути неточна інтерпретація зображень. Ревайн не згоден з критиками і наполягає на тому, що виявлені об'єкти дійсно є.

Найвулканічніший світ у Сонячній системі — супутник Юпітера Іо Фото: NASA

Деякі зміни на поверхні Іо також відбулися між різними прольотами повз супутник, які здійснив зонд "Юнона". Наприклад, стало відомо, що навколо вулканічного кратера на південному заході супутника утворилося червоне кільце із сірки завширшки 1000 кілометрів усього за 2 місяці в період між початком лютого і початком квітня 2024 року. Ревайн вважає, що ці викиди сірки схожі на інші подібні відкладення на поверхні Іо.

Як уже писав Фокус, 7 років тому на Сонці виник найшвидший і найпотужніший спалах і цей рекорд ще не побитий. У вересні 2017 року на Сонці з'явився досі рекордний за багатьма параметрами вибух.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, Місяць не було створено внаслідок удару по Землі. Він, найімовірніше, з'явився внаслідок іншої події, вважають учені.