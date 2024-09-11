Найкраща теорія походження Місяця не має доказів: як же з'явився супутник Землі

Вважається, що Місяць було створено внаслідок гігантського удару по Землі, але вчені вважають, що наш супутник міг бути створений в інший спосіб.

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Згідно з провідною теорією походження Місяця, яка називається модель ударного формування, у ранню Землю приблизно 4,5 млрд років тому врізався об'єкт розміром із Марс. Це призвело до викиду великої кількості уламків, які об'єдналися і перетворилися на те, що ми тепер знаємо, як Місяць. Ця торія пояснює, чому на Землі та Місяці можна знайти однакові мінерали. Але новий аналіз наявних геофізичних і геохімічних даних показує, що немає абсолютно ніяких однозначних доказів того, що гігантське зіткнення із Землею коли-небудь було і що саме так утворився Місяць. Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

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Земля і Місяць є унікальними об'єктами в Сонячній системі. Це єдина система з двома великими сферичними тілами з різними ядрами. При цьому Місяць, якби не був пов'язаний із Землею гравітацією і перебував окремо, міг би вважатися планетою, адже він не набагато менший за Меркурій.

Вважається, що Місяць зіграв важливу роль у розвитку життя на Землі, і якби його не було, то наша планета мала б зовсім інший вигляд. Місяць допомагає стабілізувати обертання Землі і створює припливи, які допомагають циркулювати океанам.

Через те, що Місяць відіграє важливу роль в історії Землі, вчені хочуть зрозуміти точно, як він виник. Модель ударного формування Місяця зараз є найкращою теорією, що пояснює походження нашого супутника. У ранній Сонячній системі постійно відбувалися зіткнення різних об'єктів, про що свідчать, наприклад, численні кратери на поверхні планет та їхніх супутників. Тому цілком можливо, що величезний об'єкт врізався в Землю і з викинутих уламків виник Місяць 4,5 млрд років тому.

Вважається, що Місяць зіграв важливу роль у розвитку життя на Землі і якби його не було, то наша планета мала б зовсім інший вигляд Фото: NASA

Але автори дослідження, які вивчили геофізичні та геохімічні дані, кажуть, що проблема в тому, що Земля і Місяць занадто схожі. Співвідношення ізотопів різних хімічних елементів (ізотопи — різні форми одного і того ж елемента) ідентичні в породах двох космічних тіл.

Але співвідношення ізотопів хімічних елементів сильно відрізняються в різних планетарних матеріалах. Тому, якби сталася ударна подія, то співвідношення ізотопів на Місяці і Землі повинні відрізнятися. Але цього не виявили вчені. виходячи з цього Місяць міг бути створений якимось іншим способом.

Автори дослідження вважають, що і Земля, і Місяць могли бути створені з одного й того самого базового планетарного матеріалу, а отже, немає необхідності в ударній події. Тим більше, дані показують, що два космічні тіла мають майже однаковий вік і утворилися дуже близько одне до одного.

Вчені кажуть, що ми не дізнаємося, як саме було створено Місяць, поки не вивчимо породи, які знаходяться глибоко всередині супутника Землі.

Як уже писав Фокус, з'явилося пояснення дивної форми і ландшафту Марса, який не схожий на інші планети Сонячної системи. На відміну від інших планет, Марс виразно тривісний, тобто він являє собою еліпсоїд з різними розмірами по всіх трьох осях.

Також Фокус писав про те, що стали відомі плани Китаю зі створення бази на Місяці, яка насправді буде являти собою великий об'єкт, що складається з декількох компонентів.