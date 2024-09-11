Не такий як інші планети: з'явилося пояснення дивної форми та ландшафту Марса (фото)

На відміну від інших планет Сонячної системи, Марс виразно тривісний, тобто він являє собою еліпсоїд із різними розмірами за всіма трьома осями.

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Зараз у Марса є два супутники — Фобос і Деймос. Але на початку своєї історії у Червоної планети міг бути більший супутник. Саме він, як вважають учені, міг вплинути на те, що Марс має дивну форму та екстремальний ландшафт. Ця гіпотеза була представлена в статті, опублікованій на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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На Марсі знаходяться деякі з найекстремальніших ландшафтів у Сонячній системі, включаючи найбільший каньйон, найвищу гору та найбільше нагір'я. Останній регіон відомий, як провінція Фарсіда, яка має ширину 5000 км і висоту 7 км, не рахуючи масивних щитових вулканів, які мають ще більшу висоту.

Провінція Фарсіда має ширину 5000 км і висоту 7 км Фото: NASA

Провінція Фарсіда розташована в західній півкулі Марса біля екватора планети. Майже точно на протилежному боці Марса від місця, де розташована провінція Фарсіда, розташуються нагір'я Terra Sabaea і низький щитовий вулкан Великий Сирт.

Так виглядає поверхня Марса з орбіти навколо планети

Автори дослідження вважають, що у Марса на початку його історії був великий супутник, який вони назвали Неріо. Саме він міг змінити форму Марса своєю гравітацією. Згідно з гіпотезою вчених, супутник створив припливи в магматичних океанах раннього Марса так само, як сьогодні Місяць створює припливи в океанах нашої планети. Але оскільки Марс менший за Землю, він остигав набагато швидше, і його приливні опуклості зафіксувалися в отриманій формі планети.

Але якимось чином великий супутник зник. Можливо, він зіткнувся з іншим об'єктом і утворилися два нинішніх супутники Марса. Можливо, Неріо був викинутий із Сонячної системи під впливом гравітації великого об'єкта, вважають учені.

Зіткнення і міграції тіл у ранній Сонячній системі були звичайним явищем. Наприклад, вважається, що зіткнення із Землею протопланети розміром із Марс призвело до створення Місяця. З іншого боку, вважається, що газові гіганти, такі як Юпітер і Сатурн, утворилися ближче до Сонця, а потім перемістилися на їхні нинішні орбіти. Тобто міграція тіл була присутня.

Супутник Марса Фобос на тлі Сонця. Знімок зробив марсохід Perseverance Фото: NASA

За словами вчених, супутник Неріо обертався досить довго навколо Марса, щоб деформувати планету в міру її охолодження і це стало основою для екстремального ландшафту Червоної планети. Подальші геологічні процеси могли зіграти також свою роль у тому, що у Марса виникла дивна форма.

Вчені визнають, що ця гіпотеза потребує підтверджень. Необхідно точно зрозуміти, як такий великий супутник міг бути створений і як саме він зник.

Якщо Неріо був знищений унаслідок зіткнення, то на поверхні Марса повинні були залишитися низка кратерів, які відповідають орбіті супутника. Але таких кратерів не існує, хоча геологічні процеси на Червоній планеті могли їх знищити.

Як уже писав Фокус, Китай збирається доставити перші зразки ґрунту з Марса раніше за США. Китай змінив плани щодо місії, яка збере і доставить на Землю зразки марсіанського ґрунту. Тепер вона має стартувати на 2 роки раніше.

Також Фокус писав про те, що Ілон Маск планує відправити перші космічні кораблі Starship на Марс уже в 2026 році. Поки що вони будуть безпілотними, але перших людей на Червону планету Маск збирається відправити вже через 4 роки.